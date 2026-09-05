Viva Suecia visita Ponferrada este sábado

La cultura de la Región de Murcia tiene mucho que decir tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Tan solo unas horas después de que Walls declarara su amor a Murcia, Viva Suecia visitará Ponferrada para recordar al público que "nada es tan importante".

La banda murciana de rock recalará este sábado en el Auditorio Municipal de Ponferrada (León) con su gira 'Hecho En Tiempos De Paz'. Actuación que se produce en el contexto de las fiestas patronales de la Virgen de la Encina.

Se trata de una visita especial porque es la única fecha del grupo en Castilla y León durante la gira que han llevado a cabo durante todo el verano de 2026. En su recorrido han visitado los principales escenarios de España y han recibido una gran respuesta por parte del público: más del 90 por ciento de las fechas aparecen con el cartel de "entradas agotadas".

Viva Suecia durante el concierto por la celebración de la victoria de la selección española en el Mundial. / Europa Press

En compañía

El concierto contará con la presencia especial de Paula Mattheus, otra de las voces emergentes más destacadas del panorama pop español. Tal y como indica la plataforma Pandora Producciones, aporta un estilo fresco y personal que la ha consolidado como una artista en pleno crecimiento dentro de la nueva escena musical nacional.

De hecho, será la encargada de abrir la velada a las 21.15 horas de la noche. Su actuación durará hasta, aproximadamente, las 22.00 horas. Momento en el que Rafa Val, Alberto Cantúa, Jess Fabric y Fernando Campillo irrumpirán en el escenario.

La llegada de Viva Suecia a Ponferrada se produce en uno de los momentos más importantes de la trayectoria de la banda. Su actual etapa artística está marcada por la conexión con el público y por una gira nacional por grandes recintos de toda España.

El grupo ha conseguido, además, conquistar por tercera vez el Movistar Arena y la demanda de entradas ha obligado a duplicar fechas en varias ciudades, mientras numerosos conciertos han colgado el cartel de "entradas agotadas".

Cabe resaltar, por otro lado, que el pasado mes de julio -junto a la banda cartagenera Arde Bogotá- fueron los encargados de alegrar los oídos de los asistentes a la celebración de la selección española por la consecución del segundo mundial de fútbol de su historia.

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Las entradas para este concierto, que se prevé multitudinario, continúan disponibles en las plataformas entradas.com y pandoraproducciones.com.