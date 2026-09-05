Entrevista
Love of lesbian: "No nos estamos separando, estamos parando, que es diferente"
El grupo barcelonés afronta su regreso al festival B-Side de Molina de Segura antes de un parón indefinido que llega tras casi tres décadas de escenarios
Love of Lesbian actuará en el BSide Festival antes de su retirada temporal. Tras más de un cuarto de siglo enlazando escenarios, estribillos coreados a pleno pulmón y carreteras infinitas, han decidido pulsar el botón de pausa. El grupo barcelonés anunció hace unos meses su retirada temporal de los directos, un parón indefinido que se materializará a finales de año y que convierte cada una de sus actuaciones veraniegas en una cita con sabor a despedida y celebración.
En mitad de este emotivo fin de etapa —y con el lanzamiento de su nuevo adelanto electro-pop, Ámame lindo, sonando en las plataformas—, la banda regresa a un terreno conocido y querido: el BSide Festival. Hablamos con Santi Balmes, voz y alma lírica de la formación, sobre cómo afrontan este reencuentro con el público murciano, el balance de casi tres décadas de carrera, la dualidad de su próximo recopilatorio, Nouvelle Cuisine Caníbal Vol. 3, y la inevitable mezcla de nostalgia y libertad que supone bajarse, por un tiempo, del escenario. El cartel del sábado 5 de septiembre lo completan Rigoberta Bandini, Crystal Fighters, Sexy Zebras, Niña Polaca, Alcalá Norte y Xavibo.
Volvéis al BSide, cuyo escenario conocéis bien. ¿Qué significa para vosotros regresar a este festival en un momento tan especial de vuestra carrera?
Por resumírtelo de alguna manera, te diría que empezamos a ser conscientes de que determinadas cosas-emociones no sabes cuándo volverán a ocurrir, pero tampoco queremos vivir cada concierto como una despedida, porque sería emocionalmente agotador. Lo que es evidente es que, teniendo una fecha límite en el horizonte, las cosas se viven de una manera mucho más intensa.
Los festivales de verano suelen tener una energía muy diferente a los conciertos de sala o grandes recintos. ¿Cómo habéis planificado el repertorio para el B-Side teniendo en cuenta la onda del público y esta etapa previa al parón?
Un festival y una sala de conciertos tienen poco que ver. En una sala somos una montaña rusa emocional y estilística; la gente ha venido para disfrutar de un concierto largo, que pase por todas tus geografías. Más cosas no te puedo desvelar. Simplemente añadiría que intentamos que este tramo final sea un ‘hasta luego’ con una amplia sonrisa.
Sabiendo que es una de vuestras últimas paradas antes del parón de fin de año, ¿se afronta la subida al escenario con cierta nostalgia?
Por supuesto. Ahora eres mucho más consciente que nunca de que el único tiempo que existe es el presente. No puedes demorar el goce, porque nunca sabes, aunque eso, en realidad, ha sido así siempre.
En febrero anunciasteis esa pausa indefinida tras un cuarto de siglo ininterrumpido en la carretera. Mirando atrás desde 1997 en Sant Vicenç dels Horts hasta hoy, ¿qué ha sido lo más difícil a la hora de tomar esta decisión?
Obviamente, tenemos que parar. Ahora parece extraño, pero creo que todos estábamos un poco perdidos en un ‘no-tiempo’. Una nave que lleva tiempo sin ver tierra firme, pero, claro está, la tripulación se ha acostumbrado a un tipo de vida. Cuando pisemos tierra firme y llevemos unas semanas sin zarpar, nos vamos a reír. Pero, sí, nos vamos por amor. Nos vamos pensando en un regreso. Para nada es dramático.
¿Sentís que la banda o vosotros mismos necesitabais este respiro creativo y personal después de tantos años a un ritmo tan alto?
Sí. Tus hijos crecen, tus padres se hacen mayores, tú mismo cambias… Luego, artísticamente, sabes que si aplicas los mismos elementos, el resultado se va a parecer.
Mucha gente se pregunta si este parón es también una oportunidad para explorar proyectos personales o en solitario, como tus libros o colaboraciones. ¿Es ese el objetivo principal?
Claro. Proyectos más pequeñajos, sin tanta presión. Y también pueden considerarse proyectos el hecho de hacer un largo viaje, sin trabajo por el medio. Eso es novedoso.
¿Hay miedo o más bien expectación por ver qué se siente al no tener una gira fijada en la agenda por primera vez en tanto tiempo?
Creo que todos estamos expectantes ante esa situación. Prepararse un café y saber que no te vas a ningún lado. Expectantes y también un poco temerosos. Luego estaremos desconcertados, y a saber cuántos más estados de ánimo.
Acabáis de lanzar Ámame lindo (oda a la antropofagia) junto a Andie Gago, pasando del sonido folk-pop de Ojalá a un registro totalmente synth-pop y de club. ¿De dónde nace esta necesidad de un sonido más nocturno y electrónico?
Ciertamente, los dos temas tienen una sonoridad determinada. Ojalá es un tema que por fin he podido acabar. Llevaba una infinidad de tiempo con él, y hasta el sí de Judit Neddermann, me sentía incapaz de cubrir las expectativas que tenía acerca de su potencial.
Teniendo una fecha límite en el horizonte, las cosas se viven de una manera mucho más intensa
En Ámame lindo está además la influencia de Camilo Lara, del Instituto Mexicano del Sonido, y de Andie Gago, y eso te lleva naturalmente a un terreno más electrónico, más nocturno y más sexy. Después de tantos años, la curiosidad es prácticamente una obligación. Si sabemos exactamente cómo va a sonar una canción antes de hacerla, la canción pasa a convertirse en un producto más de una inercia.
Nouvelle Cuisine Caníbal Vol. 3 parece un trabajo lleno de dualidades. ¿Qué podéis adelantar sobre lo que encontrará el público en este álbum recopilatorio?
Siempre ha sido un espacio un poco más libre. Un cajón de sastre. Una colección de canciones que no obedecen a un concepto, sino a puntazos.
Con este nuevo material y la gira en marcha, ¿habrá alguna sorpresa o estreno en el B-side?
No creo, la verdad. Tenemos un repertorio tan amplio… Antes irían algunos temas de Ejército de Salvación que aún no hemos llevado a un escenario.
¿Qué es lo que más vais a echar de menos del día a día de la banda en la carretera durante estos meses de descanso?
A todos. Con sus más y sus menos. Sus manías, sus querencias. Todo será susceptible de generar un suspiro.
Si pudieras resumir en una frase o una imagen lo que ha significado el viaje para Love of Lesbian hasta este punto y aparte, ¿cuál sería?
Un milagro. Una anomalía. Ahora nadie lo cree, pero al principio nadie creía en nosotros.
¿Qué mensaje le mandaríais a los seguidores que os acompañarán en el B-Side Festival y en este tramo final de la gira antes del cierre a fin de año?
Que vengan a celebrar: no nos estamos separando, estamos parando, que es diferente. Y que queremos disfrutar muchísimo de estos últimos conciertos porque somos muy conscientes de la suerte que hemos tenido. Que canciones que nacieron en un local de ensayo hayan terminado acompañando momentos de la vida de tanta gente es algo que, por muchos años que pasen, sigue siendo bastante difícil de asimilar.
Love of Lesbian (Festival B-Side)
- Fecha: Sábado 5, desde las 18.10 horas
- Lugar: Recinto Remo, Molina de Segura
- Precio: Desde 68 euros
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