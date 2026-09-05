Fotografías callejeras

Hace relativamente poco descubrí a un grupo de creadoras formado por mujeres fotógrafas en Santiago de Chile que han convertido la calle en un espacio de encuentro y reflexión, también de inspiración, donde todas tienen cabida, tanto profesionales como aficionadas.

Fotógrafas Callejeras surge a raíz de una reunión convocada por EFFEM, Encuentro Fotográfico Femenino, grupo existente desde hace siete años cuyo objetivo es servir de punto de encuentro para las fotógrafas chilenas, dar difusión a su trabajo, ofrecer plataformas que las visibilicen y potenciar la creación de nuevas redes de colaboración entre ellas. Actualmente están organizando su primer festival de fotografía.

Desde ese espíritu colaborativo e impulsor de la fotografía en femenino, nace en 2025 este nuevo colectivo formado por unas cincuenta integrantes y coordinado por las artistas Ángela Contreras, Natalia Cea y Jocelyn Muñoz Romero. Juntas han conseguido transformar esa inseguridad que todas, en un momento u otro, hemos sentido al deambular por la calle, en un entorno seguro para todas esas mujeres: con salidas conjuntas, recorren la ciudad para dar rienda suelta a la creatividad desde el objetivo de sus cámaras.

No sólo captan la vida en las calles, sino que además han establecido sinergias para dar voz a las fotógrafas de su país; organizan conferencias, desafíos creativos y proyectos colaborativos que buscan fortalecer estas redes entre mujeres fotógrafas y construir nuevas miradas sobre el espacio público.

El pasado agosto, para celebrar el mes de la fotografía, plantearon un reto a través de su página de Instagram: ‘Mujeres que miran la calle. La calle nunca es una sola.’ Bajo este lema proponían descubrir y conocer el trabajo de diferentes mujeres referentes de la fotografía de calle y, desde el aprendizaje de su mirada, fotografiar su propio entorno con ese nuevo enfoque.

Aprender a mirar con la extrañeza de Dora Maar, esa intuición de la tailandesa Kantaya New o la intimidad de Julia Toro. Ser paciente, como Graciela Iturbide, ya que "A veces la fotografía aparece cuando dejamos de perseguirla", o saber captar la atmósfera de una escena, algo tan necesario para una buena fotografía, tal y como consigue la artista Paula Navarro, quien además reivindica el protagonismo de los rostros anónimos de la escena urbana.

Un reto que se inició en redes, pero terminó dando lugar a una exposición.

Con sorpresa, y tirando de este maravilloso género de la fotografía callejera, me he encontrado con multitud de grupos por todo el mundo. En España, un buen ejemplo sería ‘La calle es nuestra’, tal y como ellos mismos explican, son "un colectivo, sin ánimo de lucro, que pretende ser un punto de encuentro entre fotógrafos noveles y profesionales, para poner en común todos aquellos detalles que hacen grande a la fotografía de calle". Formado por ocho fotógrafos (Raúl Barroso, David Fidalgo, Irene Fabregues, Mario García, Bambi, Rodrigo Roher, Luisón y Gelardin Spinola), cada uno de ellos tiene intereses conceptuales diferentes, pero una misma pasión por este tipo de género. Aunque no son fotógrafos a ‘full time’, cada cual tiene otra ocupación; no quiero que este concepto de ‘no profesional’ pueda quitar valor a esa gran pasión que une a todos estos callejeros de la imagen que tienen Madrid como su fuente de inspiración.

A diferencia de la fotografía documental o del fotoperiodismo, que precisan de una mirada rápida para no perder ese momento que de manera repentina surge ante su cámara, además de esa intencionalidad de congelar un hecho social o relevante, la fotografía de calle pide calma, observación y análisis pausado.

Es una fotografía que se rige por la espontaneidad; no busca poses forzadas ni controladas, consiste en captar la esencia de la calle, con sus gentes, su paisaje, arquitectura y curiosidades. Sólo hay que saber mirar. En un momento que vivimos donde la rapidez manda, el concepto slow ha tomado una nueva dimensión: disfrutar de lo que te rodea, ser consciente de nuestro entorno y aprender a observar lo que sucede en la calle desde una mirada nueva. A veces desde un enfoque profesional, y otras desde esa ingenuidad amateur tan refrescante —no olvidemos que esa falta de dominio técnico también es una ventaja para la creación artística—, en realidad lo que importa es la riqueza de la diversidad surgida cuando distintas personas miran lo mismo.

Una manera de mostrar la vida de nuestras calles desde un enfoque diferente, ya que cada cual tiene inquietudes distintas que van desde lo puramente estético hasta lo anecdótico o peculiar, aquello que te inspira o enamora.

Haz la prueba y mira lo que te rodea; ¡hay tanto por contar!, no sólo lo evidente, lo que se muestra tal cual, también lo que surge tras las sombras, aquello que parece pero no es. ¿Y si miras desde otro lado? Seguro que descubres que las nuevas perspectivas ofrecen visiones sorprendentes.

Aprender a mirar a través del descubrimiento de los ojos de otros es un ejercicio que todos, artistas o no, deberíamos practicar para desvelar aquello que nos rodea, lo que nos perdemos por no saber parar.

Noticias relacionadas

Ya sabes, no busques, deja que la fotografía te encuentre.