Cine
El FICC recibe más de 650 cortometrajes de trece países
El Festival de Cine Internacional de Cartagena ha recibido 678 cortos y los seleccionados por el festival se darán a conocer en octubre
La 55ª edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC) ha cerrado esta semana el plazo de inscripción para presentar cortometrajes a las diferentes secciones del concurso. El festival se celebrará del 21 al 28 de noviembre de 2026 en la ciudad portuaria.
En total, se han recibido 678 cortometrajes procedentes de 13 países, entre ellos Argentina, Austria, Bélgica, España, Francia o Irán. Se han admitido todos los trabajos de ficción, animación o documental con una duración máxima de hasta 30 minutos, y que se hayan realizado con posterioridad al 1 de enero de 2025.
Los títulos seleccionados se darán a conocer a finales de octubre. Estos se proyectarán durante la semana del festival y competirán por la Carabela de Plata Ciudad de Cartagena y un premio de 3.000 euros al Mejor Cortometraje de la Sección Oficial, además de otros reconocimientos a la mejor dirección, fotografía, guion e interpretación.
Treinta y dos cortometrajes de los presentados son de creación murciana
Más de 30 cortos murcianos
La Sección Oficial de Cortometrajes, abierta a obras tanto nacionales como internacionales, ha registrado 646 inscripciones, mientras que MURCINE, la sección dedicada a realizadores de la Región de Murcia, ha recibido 32 obras.
En esta sección MURCINE, el primer premio, la Carabela de Plata Ciudad de Cartagena, estará dotado con 1.500 euros, mientras que el segundo galardón, el Submarino Peral, tendrá una dotación de 500 euros.
Asimismo, por cuarto año consecutivo, se entregará el Premio Plataforma Nuevos Realizadores (PNR) al Mejor Cortometraje español presentado, tanto en la Sección Oficial como en MURCINE.
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