Aparicio y Vilau, a oreja por coleta

Mario Vilau y Antonio Aparicio consiguieron un trofeo por coleta en la segunda de Calasparra, ante un encierro de Aldeanueva, cuyos seis toros fueron pitados.

Cerca de tres cuartos de entrada en una tarde para el olvido.

El catalán Mario Vilau estuvo a punto de ser arrollado en su primero. La lidia en banderillas, de palmas de tango. En la muleta, al enorme toro le faltaba movilidad, soso y sin ningún recorrido. Estocada atravesada, pero en lo alto. Aplausos y pitos al toro.

Vilau, en un derechazo / Enrique Soler

Sosa brega con el capote del catalán Vilau ante un toro aplaudido a la salida por su imponente trapío. Nada que destacar en la suerte de varas, siguiendo la tónica de la tarde, y en banderillas iguales, eso sí, con un quite de Juan Carlos de Alba, providencial. En la muleta, otro toro imposible de torear, que no de lidiar, peligroso, buscando las zapatillas del novillero y sin ningún tipo de recorrido. Enorme la actitud y profesionalidad de Vilau, que dejó un espadazo tendido y que fue premiado con una oreja, tras tímida petición. Pitado al arrastre. Y pitos a modo de protesta por la oreja.

Completó la terna Javier Cuartero, que se fue de vacío

El alicantino Javier Cuartero tomó demasiadas precauciones con el capote, sin llegar a sujetar al novillo. En varas apretó los riñones en la única vez que entró a los petos. En banderillas, se desmonteró Daniel Palencia. Con la muleta, estuvo muy flojo situado al hilo del pitón, sin cruzarse en ningún momento y con la muleta a media altura. En el primer intento, la espada salió rebotada al tendido. Tímidos aplausos con saludo y pitos al toro.

Javier Cuartero / Enrique Soler

Bonito de lámina y bien armado, el segundo de Cuartero, que apenas pudo hacer algún capotazo de relevancia. Violento en varas el burel que, aquerenciado, se fue al caballo reserva, a la puerta de chiqueros. En banderillas, se desmonteró la terna por su brega ante un toro manso y con peligro. Y en la muleta, imposible realizar faena. Aplausos a la voluntad del novillero y pitos al toro.

Aplausos a Antonio Aparicio en su labor capotera, en la que destacó la media de cierre de la suerte. En varas, tuvo que pararlo el picador que hacía puerta, a pesar del oficio y la entrega en la brega de Carlos Pacheco. En banderillas, mala tarde, y en la muleta, nada. El novillo se rajó y se aquerenció en tablas en la misma puerta de chiqueros, por donde entró en el encierro de la mañana. Mala suerte para el joven Aparicio, que acabó con el burel de media caída. Aplausos al novillero y pitos al toro.

La única faena de la tarde cayó en manos de Aparicio en el único toro que se dejó un poco, faena muy torera, con susto grande al final y rematada con gran estocada tras intento. Oreja, y para seguir la tónica, pitos al toro.