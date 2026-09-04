Tauromaquia
Sin trofeos en la primera de la Espiga de Oro
Tan solo una vuelta al ruedo y por su cuenta de Julio Romero ante un encierro de María Cascón que fue una auténtica corrida de toros
GIL LÓPEZ
El municipio de Calasparra abrió su ciclo de novilladas con un encierro de María Cascón de excelente presentación y de escaso juego, que no dio oportunidad de triunfo a los jóvenes novilleros.
Los novilleros tuvieron poca colaboración en el juego de los novillos
Abrió feria el riojano Alberto Donaire, sobrado de valor y entrega ante un toro complicado y con apariencia de estar reparado de la vista, siendo volteado en el capote. Imposible sacar faena. Estocada caída. Aplausos.
El segundo de Donarie, un auténtico toraco al que solo pudo hacer una brega de alivio con el capote. Muy firme de nuevo en la muleta, con bellos ayudados por alto y pisando los terrenos del toro con mucha entrega, abrochando la suerte con otros dos ayudados. Media estocada arriba. Aplausos al joven novillero, con saludos, y también al toro en el arrastre, tras aviso.
Vibrante y firme con el capote el sevillano Julio Romero, estando poderoso con la muleta, demostrando oficio, personalidad y maneras muy toreras. Estocada ladeada. Vuelta protestada.
Con una larga cambiada en los medios saludó Romero a su segundo de la tarde, aplaudido también al irrumpir en la plaza por su excelente presentación intentando lancear después sin mucho lucimiento. Tras los puyazos y banderillas, el toro se vino abajo, renunciando a la pelea y reculando ante la insistencia del joven novillero de Osuna, a quien no le quedó otro remedio que coger la espada ante la evidencia de que el toro ya había recogido la manguera, echando por tierra las expectativas que mostró de salida. Esta vez, aquello de que no hay quinto malo no funcionó. Logró hundir la espada tras cuatro intentos. Tímidos aplausos y pitos al novillo.
El toro de Daniel Moset lo lidió uno de sus banderilleros, tras intentar pararlo él, ya que su presencia impresionaba. En la muleta no se descompuso, logrando algún muletazo suelto y de buen trazo. Cuatro descabellos tras estocada. Silencio, tras aviso.
En el que cerraba festejo, Daniel Moset estuvo a merced del toro durante toda la suerte de capa. Este toro fue el que más se empleó en el caballo apretando y metiendo los riñones. La noche es para los murciélagos, no para torear así. Ya con la noche cerrada, el conquense presentó la muleta de inicio, perdiendo solo un paso en la primera tanda, estando un poco arrebatado en el toreo al natural, ante un toro exigente y de media embestida. Con la espada mal, dejando una estocada en la paletilla. Silencio.
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