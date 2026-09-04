Nikola Tesla llega a Murcia con una exposición que repasa su vida y sus inventos visionarios

Quiso llevar la electricidad mucho más lejos. Imaginó la posibilidad de transmitir energía sin cables y desarrolló inventos que transformarían la forma de producir y distribuir electricidad. Nikola Tesla fue inventor, ingeniero y visionario, pero también un personaje marcado por las dificultades económicas y el aislamiento de sus últimos años. Su historia llega ahora a Murcia a través de una exposición que repasa su vida y los avances que marcaron su trayectoria.

Nikola Tesla. El genio de la electricidad moderna puede visitarse del 5 de septiembre al 19 de octubre en la Avenida de la Libertad, dentro de una propuesta itinerante de Fundación ”la Caixa”, realizada en colaboración con el Nikola Tesla Museum de Belgrado. El recorrido combina la biografía del científico con algunos de sus principales descubrimientos y permite contemplar en funcionamiento distintos módulos electromecánicos relacionados con sus inventos.

Tesla dejó 280 patentes documentadas en 26 países y su legado atraviesa buena parte de la tecnología moderna. Entre sus aportaciones se encuentran el motor de inducción, fundamental para el desarrollo de los motores eléctricos, y el impulso decisivo a la corriente alterna, el sistema que terminaría imponiéndose en la distribución eléctrica.

El inventor que desafió a Edison

Fue precisamente la corriente alterna la que le enfrentó a Thomas Edison en la conocida como "guerra de las corrientes". Mientras Edison defendía el sistema de corriente continua, Tesla desarrolló junto a George Westinghouse las aplicaciones comerciales de la corriente alterna. La pugna trascendió los laboratorios y se convirtió también en una batalla industrial y mediática que acabaría inclinándose hacia el sistema defendido por Tesla y Westinghouse.

Pero Tesla no se conformó con los problemas eléctricos de su tiempo. Sus investigaciones abordaron la transmisión inalámbrica de energía e información, los rayos X, la radiodifusión y las bobinas de Tesla, entre otros campos.

El sueño de la energía inalámbrica

Uno de sus grandes proyectos fue crear un sistema capaz de transmitir información y energía sin necesidad de cables. Para ello levantó la Torre Wardenclyffe, en Nueva York, un gigantesco proyecto financiado inicialmente por el magnate John Pierpont Morgan. La iniciativa terminó fracasando cuando los inversores dejaron de respaldarla y el proyecto contribuyó a la ruina económica de Tesla.

La exposición recorre también ese lado menos conocido del científico: el hombre que estuvo detrás del mito. Después de décadas de investigaciones e inventos, Tesla murió en 1943, en soledad y con importantes dificultades económicas, en un hotel de Nueva York. Con el tiempo, sin embargo, su figura volvió a crecer hasta convertirse en uno de los grandes iconos populares de la ciencia.

La propuesta de Fundación ”la Caixa” nació como una exposición de sala en CosmoCaixa y diversos CaixaForum y se ha transformado ahora en un formato itinerante. En Murcia ocupa dos unidades móviles que se despliegan para formar dos salas de cien metros cuadrados cada una.

El recorrido propone acercarse a la historia de un hombre que quiso adelantarse a su tiempo, desde sus primeros experimentos con la electricidad hasta sus grandes proyectos de transmisión inalámbrica y los problemas económicos que marcaron el final de su vida.