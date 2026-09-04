Murcia y Cartagena celebran el inicio de septiembre con teatro, comedia y mentalismo

El teatro y el humor protagonizan parte de la programación cultural de este primer fin de semana de septiembre en Murcia y Cartagena, con tres propuestas que recorren desde la comedia familiar hasta el mentalismo. El Teatro Romea concentra dos de las citas, mientras que 53 domingos, la obra escrita y dirigida por Cesc Gay, tendrá además una función en el Auditorio El Batel de Cartagena.

Una familia y demasiadas cuentas pendientes

La primera de las propuestas es 53 domingos, una comedia de Cesc Gay, cineasta responsable de películas como Truman, que pone el foco en las relaciones familiares a través de tres hermanos obligados a enfrentarse a una situación que pone a prueba sus vínculos.

La obra, protagonizada por Julián López y Pepa Charro (La Terremoto de Alcorcón), plantea desde el humor esas tensiones que pueden aparecer cuando una familia vuelve a reunirse y salen a la superficie viejos conflictos. La convivencia, los reproches y las diferentes formas de afrontar los problemas sirven a Gay para construir una comedia en la que lo cotidiano acaba derivando en situaciones cada vez más incómodas.

La obra podrá verse este viernes, a las 21.00 horas, en el Teatro Romea, dentro de la programación de la Feria de Murcia. Las entradas tienen precios desde 20 euros.

La obra tendrá además una segunda parada en la Región. El montaje llegará este sábado a las 20. 00 horas al Auditorio El Batel de Cartagena, prolongando durante el fin de semana su recorrido por los principales escenarios de las dos ciudades.

Magia, psicología y misterio con Abraham Gallego

Este sábado, a las 19.00 horas, el Teatro Romea cambiará de registro con Ni truco ni trato, un espectáculo de magia y mentalismo protagonizado por Abraham Gallego.

7 1El mentalista Abraham Gallego durante un espéctaculo. / L. O.

La propuesta combina psicología, misterio e ilusión en un formato participativo, en el que la interacción con los espectadores forma parte de la función. Un espectáculo que huye de ser una mera una sucesión de trucos, busca jugar con la percepción y con aquello que el público cree saber o anticipar, convirtiendo la sala en parte activa de la experiencia. Las entradas tienen precios desde 12 euros.

Tres cómicos para cerrar el fin de semana

El Teatro Romea reservará su última cita del fin de semana para Pero no se lo digas, una comedia que reunirá sobre el escenario a Agustín Jiménez, Sara Escudero y César Camino.

La obra, programada a las 20.00 horas, apuesta por un humor basado en las relaciones personales, los equívocos y esas situaciones que comienzan como algo aparentemente sencillo y terminan complicándose más de lo previsto.

Sara Escudero, César Camino y Agustín Jiménez en ‘Pero no se lo digas’. / Javier Naval

La presencia de tres intérpretes con amplia trayectoria en la comedia permite que el montaje avance a través de los diálogos y de una sucesión de situaciones en las que el público puede reconocerse. .Las entradas para tienen precios de desde los 15 euros.

El espectáculo completa así una programación de Feria que durante el fin de semana combina distintos registros, desde la comedia teatral hasta el mentalismo y la magia.

Con estas propuestas, la agenda del fin de semana permite enlazar la programación de Feria de Murcia con la actividad cultural de Cartagena, especialmente a través de 53 domingos, que podrá verse en ambas ciudades con apenas un día de diferencia.