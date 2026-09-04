La historia de Murcia viaja a Parma de la mano de Luis Alberto Naranjo

La historia de Murcia llegará este mes a Italia acompañada por la música de un compositor molinense. Murcia 1200, documental dirigido por Juan Francisco García Ortuño, formará parte de la programación del Parma Film Music Festival, donde se proyectará el próximo 24 de septiembre. La producción audiovisual, que recorre doce siglos de historia de la ciudad, cuenta con una banda sonora original compuesta por Luis Alberto Naranjo.

La proyección tendrá lugar en Parma y el documental aparecerá en el programa italiano con el título Murcia 1200: Dodici secoli con il cuore. La obra tiene una duración de 45 minutos y llegará al festival después de su estreno televisivo en España.

Doce siglos de historia a través de la pantalla

Dirigido por Juan Francisco García Ortuño y producido por Item Audiovisual, S.L., Murcia 1200 plantea un recorrido por la historia de la ciudad desde su nacimiento, en el año 825 a orillas del Segura, hasta la Murcia actual. El documental combina el relato histórico con una propuesta visual que incorpora recreaciones realizadas mediante inteligencia artificial para reconstruir distintos momentos del pasado.

En ese recorrido, la música desempeña un papel fundamental. La banda sonora original de Luis Alberto Naranjo acompaña las distintas etapas históricas y contribuye a construir el tono de una producción que pretende acercar al espectador a doce siglos de transformaciones de la ciudad.

La llegada del documental a Parma adquiere además un significado especial por el propio perfil del festival italiano, centrado en la relación entre música y cine. Allí, la banda sonora de Naranjo tendrá la oportunidad de escucharse dentro de un programa dedicado precisamente a las diferentes formas en las que la música acompaña y construye el relato audiovisual.

Una banda sonora con acento molinense

Para Luis Alberto Naranjo, nacido en Molina de Segura, la participación en el festival tiene un componente especial por la posibilidad de que una obra vinculada a la historia de Murcia pueda escucharse fuera de España.

"Es una gran satisfacción que la música que compuse para Murcia 1200 pueda escucharse ahora en Parma. Para un compositor, que una banda sonora traspase las fronteras y llegue a un festival internacional dedicado a la relación entre música y cine es una experiencia muy especia", señala Naranjo. El compositor destaca además el vínculo entre su trabajo y el contenido del documental: "Y lo es todavía más cuando la música lleva consigo la historia y la identidad de nuestra tierra".

Naranjo desarrolla buena parte de su actividad en el ámbito de la música para cine y producciones audiovisuales, aunque su trayectoria también incluye producción discográfica y composiciones de carácter sinfónico. La banda sonora de Murcia 1200 se suma así a sus trabajos relacionados con el audiovisual y, en particular, con proyectos de contenido histórico y documental.

Murcia viaja a Parma a través de la música

La presencia de Murcia 1200 en el Parma Film Music Festival permitirá que una producción centrada en la historia de la Región se presente ante un público internacional. La película llegará a Italia con un relato construido desde la imagen, la recreación histórica y una banda sonora que busca acompañar ese recorrido por el pasado de Murcia.

La cita será el 24 de septiembre a las 16:40 horas, cuando Murcia 1200: Dodici secoli con il cuore se proyecte en Parma. Para Naranjo, será también la oportunidad de que una composición nacida para contar la historia de Murcia pueda escucharse lejos de su lugar de origen.