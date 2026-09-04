El festival de música Lemon Pop celebra su trigésimo aniversario

Hablar del Lemon Pop es hablar del ADN de la música independiente en Murcia, y en toda España. Nacido a mediados de los noventa como una apuesta romántica por el pop exquisito, las guitarras luminosas y la cultura alternativa, el festival alcanza en este 2026 su 30ª edición. Tres décadas parecen pasar en un suspiro, pero dentro de la historia de la música popular de una ciudad, treinta años equivalen a toda una era resistiendo modas, macrofestivales e hipertrofias de la industria, manteniendo siempre una identidad intacta: cercana, urbana y fiel a su público.

Nacido en 1996, en un momento en que el término ‘indie’ aún conservaba un aura de trinchera y autenticidad casi secreta, el festival supo definir desde sus primeras ediciones una personalidad inconfundible. Fueron tiempos de actividad y activismo. Estaba el Serie B de Pradejón, los festivales de El Falset y Bullas (donde se coció el FIB), y antes el Espárrago. Y poco más. Los fanzines (luego revistas), los sellos independientes y los programas de radio más allá de Radio 3 lanzaban la nueva música a las ondas.

Mientras otros eventos sucumbían con el tiempo a la masificación y a las exigencias de las grandes promotoras comercializadoras, el Lemon Pop se mantuvo fiel a una máxima sencilla pero revolucionaria: priorizar la melodía, el talento y la cercanía.

Los protagonistas

Por su cartel han desfilado leyendas de la escena alternativa internacional: Camera Obscura, Cornershop. The Primitives, The Wedding Present, The Pains of Being Pure at Heart, Wendy James, The Darling Buds, The Only Ones, The Rezillos. Tv Smith, Ben Vaughn, Steve Wynn, Rinocerose, Helen Love, Darren Hayman , High Llamas..., y también grandes figuras nacionales: Los Planetas, La Casa Azul, La La Love You, Vetusta Morla, Airbag, Nacha Pop, La Buena Vida, Los Enemigos, Cooper, Fangoria, Los Secretos. Astrud, La Granja, Lori Meyers, The Sunday Drivers, Sidonie, Surfin’ Bichos, León Benavente, Triángulo de Amor Bizarro, Meteosat, Nosoträsh... Al tiempo que ejerció de catapulta indiscutible para la escena murciana.

No se puede entender el despegue de la pujante cantera pop de la Región sin el escaparate que este festival les brindó desde sus primeros pasos. El Lemon Pop Festival actuó como el catalizador principal para que Murcia pasara de ser una provincia periférica en el circuito nacional a convertirse en una de las grandes canteras de la música independiente en España: Second, Newman, Perro, Iluminados, Vacaciones, Klaus and Kinski, Parade, Varry Brava, Noise Box, Clara Plath, Nunatak, Viva Suecia...

El trío galo Exsonvaldes. / L. O.

El Lemon también fue germen del ecosistema profesional murciano. Por sus escenarios ha pasado la banda sonora de varias generaciones y el pulso real de la escena independiente de nuestro país. Alrededor del festival floreció una infraestructura de profesionales que permitió que la escena fuera sostenible sin necesidad de emigrar a Madrid o Barcelona (llegamos a exportar equipos de técnicos y productores para grandes festivales). Y estimuló la escena musical con la edición de CDs que recogían los grupos finalistas de sus concursos de maquetas; más de 600 bandas de toda España participaron en sus distintas ediciones, y la práctica totalidad de la producción de videoclips musicales se concentró en sus concursos (entre los ganadores históricos figuró el director Juan Antonio Bayona).

Dentro del Lemon Pop también hubo muestras de arte pop, presentaciones de libros y sus popularísimos ‘afterlemons’, por los que pasaron los DJs más destacados del momento, como por ejemplo DJ Amable. En definitiva, sin la plataforma del festival, la escena murciana en la década de 2010 habría carecido de la base artística y el tejido de público que hizo posible la explosión comercial posterior.

El cartel

El Lemon Pop celebrará su 30.ª edición dentro de la programación de la Feria de Murcia 2026 con 17 conciertos repartidos por distintos escenarios y dos noches en el Murcia Parque, que será el escenario principal, los días 11 y 12 de septiembre.

Ayer arrancaba en la Terraza de Los Molinos del Río con una fiesta de presentación en la que actuaron The Ray Ons, y el próximo martes, a las 19.30 horas, se inaugurará en las Caballerizas la exposición 30 años de Lemon Pop en sus carteles, que permanecerá disponible hasta el 19 de septiembre, y recorre la trayectoria del festival. La programación continúa hoy con Loganz, también en la Terraza de Los Molinos del Río. El sábado, Palomo Palomo actuarán en la Cooperativa Ítaca. La actividad se retomará el día 9 con Bang! en la Terraza, y llegará el 10 a La Yesería, donde está prevista la actuación de Regular Crowd.

El 11 de septiembre, el Murcia Parque acogerá las actuaciones de Pértiga, Cora Yako, Ezezez, Los Mejillones Tigre y Camellos. Al día siguiente, también en el Murcia Parque, llegará el cierre con Blue Cheese (ganadores del CreaMurcia 2026 en la categoría pop-rock), Juventude, Espiricom, los franceses Exonvaldes y The Boo Radleys, banda británica vinculada al indie pop y al sonido alternativo de las décadas de los ochenta y noventa. También el sábado 12, Perdón actuarán en Locoloco Vintage, incorporando una cita al mediodía a la programación de esa jornada.