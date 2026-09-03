La serie rodada en la Región de Murcia ya es la más vista de Netflix

El éxito de la 'Toda la verdad sobre mis mentiras' ya se vaticinaba desde su fecha de estreno y ahora es una realidad. Al igual que ocurrió con otras producciones basadas en novelas de Elísabet Benavent ('Valeria' y 'Un cuento perfecto'), la miniserie rodada en la Región de Murcia ya es la más vista en Netflix.

Un logro del que se ha hecho eco el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en sus redes sociales. "Os animo a verla y descubrir los espectaculares rincones. Somos una Región de cine", ha señalado el líder del Ejecutivo murciano.

La Región de Murcia Film Commission, junto con la film office del Ayuntamiento de Mazarrón, facilitó la grabación en las playas de Percheles, Rihuete y Bahía, así como en las calas de Bolnuevo.

El Hotel Bahía, un supermercado y varias carreteras entre Mazarrón y Lorca también aparecen como escenarios de la trama de esta adaptación de Netflix, realizada en colaboración con Plano a Plano, que se rodó entre el 2 y el 19 de junio del año pasado.

'Toda la verdad sobre mis mentiras' está protagonizada por Daniel Ibáñez, Itziar Manero, Ricardo Gómez, Brays Efe, Lucía de la Fuente y Clara Sans, entre otros.

La adaptación de Netflix de la novela cuenta con la propia autora, Elísabet Benavent, y Ángel Armada y Marina Pérez como productores ejecutivos. César Benítez es el productor y María Togores dirige la miniserie junto a Marina Pérez, quien también está a cargo del guion junto con Montaña Marchena.

La miniserie narra la historia de Coco y Marín, dos amigos que viven juntos desde hace años. Con su pandilla al completo, están a punto de emprender un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca. Lo que debería ser una aventura de exaltación de la amistad se convierte en una bomba de relojería cuando poco a poco empiezan a desvelar los secretos que se esconden entre ellos.