Ricardo Gómez ('Toda la verdad de mis mentiras'): “Las historias de Elísabet Benavent apelan a algo por lo que todos hemos pasado”

Netflix ha vuelto a adaptar una novela de la prolífica Elísabet Benavent después de 'Valeria', 'Fuimos canciones' y 'Un cuento perfecto'. Se trata de 'Toda la verdad de mis mentiras', una 'road trip' veraniega protagonizada por Daniel Ibáñez e Itziar Manero sobre los enredos entre un grupo de amigos. A tres de ellos los interpretan Ricardo Gómez ('Cuéntame', 'La Ruta'), Clara Sans ('Cardo', 'Mamen Mayo') y Lucía de la Fuente ('Serrines, madera de actor', 'Furia').

—Presenten a sus personajes, que son amigos de Coco y Marín, los protagonistas.

Clara Sans: Blanca es la responsable del grupo, la mediadora, la que hace un poco de madre. También es la que se va a casar, así que todos se van de despedida de soltera. Pero esconde bastantes secretos que se irán conociendo durante la serie.

Ricardo Gómez: Gus es ese amigo que no ha estado ahí siempre, pero que en un momento dado entró en el grupo. Aun así, no termina de estar todo el rato: va y viene. Creo que, de alguna manera, a ellos les gustaría no llevarse tan bien con él, pero por su sentido del humor lo han adoptado en el grupo.

Lucía de la Fuente: Aroa es amiga de Coco y, a través de ella, amiga un poco de todos. Es la ex de Marín y creo que es una chica que dice lo que piensa, no tiene filtros, se deja llevar por sus sentimientos y por su verdad. Intenta conseguir lo que quiere sin mirar demasiado alrededor.

—¿Se leyeron el libro antes de que les llegaran los personajes, o lo hicieron después?

Clara Sans: Yo creo que todos nos lo leímos después de saber que íbamos a hacer la serie.

Lucía de la Fuente: Yo cuando me llegó el 'casting'. De hecho, cuando me dieron el personaje fue justo el día después de terminarlo.

—¿Hay muchas variaciones respecto a la novela? ¿Qué dirían que hace diferente a la serie?

Ricardo Gómez: Está sintetizada. Al final, el universo del libro es mucho más amplio. El trabajo de adaptación, que siempre es complicado cuando conviertes una novela en guion y en universo audiovisual, consiste en quedarte con lo que consideras mejor y más narrativo para la pantalla. Seguramente habrá cosas que quien haya leído la novela eche de menos, pero es un trabajo muy delicado que, por suerte, no nos ha tocado hacer a nosotros.

Lucía de la Fuente: Pero creo que es bastante fiel al libro. En ese sentido, creo que es una adaptación que responde bastante a lo que los lectores esperan de la serie.

Clara Sans, en 'Toda la verdad de mis mentiras' / CARLA OSET/NETFLIX

—Las novelas de Elísabet Benavent tienen muchos lectores, y cada uno se ha hecho su propia imagen de los personajes. ¿Eso condiciona o presiona?

Clara Sans: Nos enfrentamos al trabajo como a cualquier otro: un personaje que te dan. Es verdad que tener la novela nos daba más pistas de por dónde tirar, pero no hemos pensado en esa presión porque al final te juega a la contra.

Ricardo Gómez: Cuando interpretas un personaje, ya sea de una adaptación literaria o de un personaje histórico del que tienes mucha información, se tiene que establecer una conversación y mucha confianza con dirección. En este caso, nos dieron mucha libertad. Nos dijeron: “Esto es lo que está escrito en el libro, que efectivamente han leído miles de personas, pero no queremos que sea un corsé para ti como intérprete”. Salvo que tengas que calcar a un personaje histórico porque la producción lo requiera, creo que está bien que los actores tengamos ese margen de libertad. No se trata de clavar una idea imaginada por otras personas, sino también de aportar nuestra propia imaginación.

Lucía de la Fuente: Totalmente. Al final también tenemos que hacer nuestros a los personajes y es interesante darles nuestro foco. Hemos tenido mucha suerte con las directoras porque nos han dado total libertad, sabiendo siempre qué teníamos que contar.

—¿Tuvieron mucha relación con Elísabet Benavent?

Clara Sans: Elísabet estuvo presente desde el 'casting', aunque nosotros no lo sabíamos. Y antes de empezar el rodaje hicimos una comida con ella. Durante el rodaje vino a Mazarrón unos días, cenamos con ella y pudimos charlar. Nos contó cosas de la historia, de dónde estaba inspirada…

Ricardo Gómez: Creo que ha tenido una implicación en la justa medida. La hemos sentido presente, pero no como ese ojo de Sauron que todo lo ve y que está vigilando qué haces con sus personajes y con su libro. Todos hemos sentido que, si necesitábamos cualquier cosa de cara a nuestro trabajo, ella iba a responder, ayudar y estar ahí.

Lucía de la Fuente: Nos dio bastante libertad y confianza desde el primer momento.

Lucía de la Fuente, en 'Toda la verdad de mis mentiras' / CARLA OSET/NETFLIX

—La miniserie narra la historia de amor entre Marín y Coco, pero también es un canto a la amistad.

Clara Sans: Sí, la serie va de la amistad. Al final, Marín y Coco también se enamoran siendo amigos.

Lucía de la Fuente: Habla de la amistad, de lo que pasa en un grupo de amigos, de los secretos que hay, del amor… Creo que el amor y la amistad conviven mucho en la serie y también en la vida.

Ricardo Gómez: También habla de cómo puedes hacerlo todo mal para fastidiar una amistad. De las cosas que estaría bien no hacer si no quieres cargártela. Eso también está muy presente.

—El viaje en autocaravana es muy catártico para sus personajes. ¿Han hecho alguna vez un viaje así de intenso con amigos?

Ricardo Gómez: Yo hice uno hace unos años, en verano. Éramos tres, pero a mí me tocó dormir en la cama pegada al techo y se pasa un poco mal. Y Clara salió del rodaje y se metió en otra caravana porque dijo: “Yo no quiero dejar esta serie nunca”.

Clara Sans: Sí, pero en una autocaravana con aire acondicionado y éramos menos. Lo divertido de la serie es que ves a un grupo de amigos que no van con las cosas habladas y llevan muchos secretos. Con mi grupo de amigos somos más aburridos.

—¿Habían visto otras adaptaciones de las novelas de Elísabet Benavent como 'Valeria', 'Un cuento perfecto' o 'Fuimos canciones'?

Clara Sans: Yo había visto 'Un cuento perfecto'.

Lucía de la Fuente: Yo 'Valeria' y 'Un cuento perfecto'.

Ricardo Gómez: Yo era primerizo en el universo. He entrado de lleno ahora.

Ricardo Gómez e Itziar Manero, en 'Toda la verdad de mis mentiras' / CARLA OSET/NETFLIX

—¿Por qué creen que funcionan tan bien sus libros y también sus adaptaciones?

Ricardo Gómez: Creo que apela mucho a algo muy juvenil, por lo que todos pasamos: esas relaciones en las que sientes que estás enamorado y que se te va a caer el mundo encima si no puedes estar con esa persona, o esas amistades que sientes como familia y con las que quieres pasar 24 horas al día. Apela a algo por lo que todos hemos pasado.

Lucía de la Fuente: En los proyectos de Elisabet hay muchos personajes con los que la gente se puede identificar. Hay una naturalidad en las cosas que se hablan y en los temas que se abarcan. En esta serie, en concreto, hay algo muy cotidiano y muy natural: todo el mundo puede sentirse identificado con alguno de nosotros o con alguna de las cosas que nos pasan.

—A sus personajes les pasa de todo en ese viaje. ¿No tienen alguna anécdota del rodaje?

Clara Sans: Tienes que imaginarte que estuvimos en Mazarrón, en un hotel, todos juntos y delante de la playa.

Ricardo Gómez: Grandísimo Mazarrón. Yo lo recomiendo mucho. Es un sitio que nos flipó y nos acogió increíblemente.

Lucía de la Fuente: Además, ese fin de semana fue la feria del atún en Mazarrón.

Ricardo Gómez: Y ese verano hubo una luna inmensa.

Lucía de la Fuente y Clara Sans: ¡La luna llena del lobo!

Ricardo Gómez: Y había que bañarse en pelotas en la playa, pedir un deseo y quemarlo. Y eso hicimos.

Clara Sans: Fuimos a comprar una vela blanca y todo el mundo pidió sus deseos. Y claro, la vela no la puedes apagar: se tiene que consumir sola.

Ricardo Gómez: Pensábamos que el viento, la playa o la marea apagarían la vela.

Clara Sans: Pero nos levantamos al día siguiente y la vela seguía encendida en la playa.

Lucía de la Fuente: Encendida completamente. Y ya era tarde, como las once de la mañana.

Ricardo Gómez: Y se nos han cumplido todos los deseos que pedimos esa noche.

Lucía de la Fuente: A mí casi todos.

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Clara Sans: Lo fuerte es que el que menos creía en la movida era Ricardo y se le cumplió. Y yo, que en cada luna llena estoy ahí erre que erre…