Literatura
El Premio Setenil elige a sus diez finalistas entre 108 libros de relatos
El galardón de Molina de Segura, dotado con 10.000 euros, anunciará al ganador entre finales de octubre y primeros de noviembre
El Premio Setenil al Mejor Libro de Relatos Publicado en España ya tiene sus diez finalistas. El galardón, convocado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Molina de Segura, ha reducido a diez la lista de 108 títulos presentados en su vigésimotercera edición, en la que han concurrido propuestas de editoriales y autores de todo el país.
La selección reúne a diez autores y obras publicadas por sellos de distinto perfil, desde editoriales especializadas en narrativa breve hasta grandes grupos editoriales. Entre los finalistas figuran nombres como Elvira Navarro, que concurre con La sangre está cayendo al patio (Random House), o Sofía Balbuena, seleccionada por Personaje secundario (Páginas de Espuma).
Diez libros optan al premio
La relación de finalistas se completa con Los niños perdidos de mamá, de Ketty Blanco Zaldívar (Polibea); Las formas del agua, de Fran Camacho (Calla Canalla); El riguroso paraguas, de Daniel Díaz Carpintero (Sloper); Casos de ovejas muertas por perros, de Gloria Fernández Rozas (Ya lo dijo Casimiro Parker); y El chico que ganaba todos los premios, de Miguel A. González (Comba).
También continúan en la carrera por el Setenil Las plagas sutiles, de Santiago Gutiérrez (Ediciones Franz); Piedrasantas, de Mar Horno (Edhasa); y El arte del casi, de Marco Llull (Sloper).
La lista ofrece así una panorámica de la narrativa breve publicada durante el periodo de esta edición y mantiene la diversidad de propuestas que caracteriza la trayectoria del premio, uno de los galardones españoles de mayor dotación económica dedicado específicamente al género del relato.
Juan Carlos Márquez preside el jurado
El escritor Juan Carlos Márquez será el encargado de presidir el jurado de esta vigésimotercera edición. Licenciado en Ciencias de la Información y profesor de talleres de relato desde hace dos décadas en la Escuela de Escritores de Madrid, Márquez cuenta además con cuatro libros de relatos publicados. Dos de ellos, Norteamérica profunda y Oficios, fueron anteriormente finalistas del propio Premio Setenil.
Junto a Márquez participarán como vocales la poeta Inma Pelegrín, el escritor Basilio Pujante y la escritora Marta Zafrilla. El jurado será el encargado de decidir cuál de los diez libros finalistas se alza con un premio que se ha convertido, tras más de veinte años de trayectoria, en una de las principales referencias nacionales para la narrativa breve.
El ganador se conocerá en otoño
El Premio Setenil está dotado con 10.000 euros, una cuantía que refuerza su posición dentro del panorama de premios literarios dedicados al relato. El fallo de esta edición está previsto entre finales de octubre y primeros de noviembre, mientras que la entrega del galardón tendrá lugar en Molina de Segura en diciembre de 2026.
Hasta entonces, los diez libros seleccionados continuarán en la carrera por un premio que cada año pone el foco en un género literario que, pese a ocupar un espacio menor en el mercado editorial que la novela, mantiene una notable diversidad de autores, editoriales y propuestas.
- La Región, protagonista hoy de la Vuelta con Enric Mas de líder: todos los detalles y dónde verla
- La Aemet activa el aviso amarillo en la Región este miércoles por tormentas con granizo y rachas de viento muy fuertes
- Más de 30.000 personas se concentran en la Región de Murcia por Ceuta y contra Pedro Sánchez
- Así será el paso de la Vuelta a España por Cartagena: recorrido, horarios y calles cortadas
- La Fuensanta llega mañana para iniciar la Feria de Murcia: consulta las calles cortadas y las paradas de autobús alternativas
- Un otoño muy lluvioso con nieve en noviembre: 'El cabañuelo de Mula' hace su previsión para los próximos meses
- Atraca una gasolinera de Mula tras salir de la cárcel por un robo similar y acaba detenido en Albudeite
- Interceptan frente a Cabo Cope una embarcación destinada al traslado de inmigrantes con dos motores y 20 garrafas de gasolina