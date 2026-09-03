La música toma Murcia durante la Feria: todos los espectáculos musicales de estas fiestas

La Feria de Murcia 2026 tendrá en la música uno de sus principales ejes, con una programación que repartirá conciertos y actuaciones por distintos escenarios de la ciudad entre el 3 y el 14 de septiembre. El programa combina nombres de mayor recorrido con artistas emergentes y propuestas vinculadas a la escena murciana, además de recuperar repertorios conocidos a través de tributos y formaciones especializadas.

Este año la programación musical que va del indie al flamenco, del tributo al rock clásico a la música disco, repartida entre los Huertos del Malecón, la Terraza de los Molinos, el Auditorio Murcia Parque y varias salas de la ciudad. Buena parte de los conciertos son de acceso libre.

Miércoles 3. Arranque con Lemon Pop

La fiesta de presentación del Lemon Pop abre la agenda musical con The Ray Ons y el DJ set de Huff, a las 20.30 horas en la Terraza de los Molinos.

Viernes 4

A las 20.30 horas, Muñeca Rusa actúa en la Terraza de los Molinos.

El plato fuerte de la noche llega a las 21.30 horas en la Plaza del Cardenal Belluga, donde Walls y la Orquesta de Jóvenes de la Ciudad de Murcia protagonizan el Pregón de la Feria, con castillo de fuegos artificiales al final del acto.

Sábado 5

A las 20.30 horas, Antonio Salmerock + Dingy DJ en la Terraza de los Molinos.

A las 21.00 horas, el Lemon Pop lleva a Palomo Palomo a la Cooperativa Ítaca, y a las 21.30 horas a Loganz a la Terraza de los Molinos.

El joven artista alicantino Palomo Palomo. / L. O.

A las 22.00 horas arrancan los conciertos del ciclo Panorama Salas: Jam Busters en la Sala Revolver y Cali Preciosa + Mare Carrier + Anastasia General en la Sala Espectrum.

En los Huertos del Malecón, JC Brown (soul) y un Mariachi Femenino, también a las 22.00 horas.

El ciclo Acordes de Feria lleva a la Agrupación Musical Cabezo de Torres a la Plaza de la Paja a las 20.00 horas.

Domingo 6

A las 20.00 horas, Acordes de Feria con la Asociación Musical El Palmar en la Plaza de la Paja.

A las 21.00 horas, ADEV en la Terraza de los Molinos.

A las 22.00 horas, Son del Malecón en los Huertos.

Lunes 7

A las 20.30 horas, Jorge Andreu en la Terraza de los Molinos.

A las 22.00 horas, La Espartera en el escenario de los Huertos del Malecón.

Martes 8

A las 20.30 horas, Antonio Micol en la Terraza de los Molinos, con cata de vino.

A las 22.00 horas, Coldplay Tribute by Green Covers en el Jardín del Malecón.

Miércoles 9

A las 21.00 horas, el Lemon Pop lleva a Bang! a la Terraza de los Molinos.

A las 22.00 horas, Voces de España en los Huertos del Malecón.

Jueves 10

A las 20.00 horas, Acordes de Feria con Verde Columbares en el Museo de la Ciudad.

A las 20.00 horas, Antonio Micol de nuevo en la Terraza de los Molinos, con cata de vino.

A las 21.30 horas, el Lemon Pop lleva a Regular Crowd a La Yesería.

La banda murciana Regular Crowd. / L. O.

En el Panorama Salas, Sugar Pie en la Sala Revolver a las 22.00 horas.

En el Jardín del Malecón, Siempre Camilo con Tony Beteta y Oché Cortés a las 22.00 horas.

Y en el Jardín Chino, a las 21.30 horas, arranca La Verbena de la Feria con música disco de los 70, 80, 90 y 2000.

Viernes 11. La jornada más cargada

El festival Umurgentes ocupa la Plaza de la Cruz Roja a las 20.00 horas con Gallopedro, J Days, Mare Carrier y Regular Crowd, todo con acceso libre.

A la misma hora, el Lemon Pop convierte el Auditorio Murcia Parque en escenario gratuito con Pértiga, Cora-Yako, Ezezez, Los Mejillones Tigre y Camellos.

La banda Camellos, de izquierda a derecha, Frankie Ríos, Jorge Betrán, Tommy Dewolfe y Fernando Naval. / Laura Bermejo

A las 20.30 horas, Raúl Casanova en la Terraza de los Molinos y Madbel, Martaji, Noname, Yomy e Idilio en la Sala Rem (Panorama Salas).

A las 21.30 horas, el Auditorio de Fofó acoge God Save The Queen (tributo a Queen, entradas en iboleleproducciones.com).

A las 22.00 horas, en el Panorama Salas: Celtibeerian, The Tragic Company y Annunaki en la Sala Spectrum; Insurgentes en la Sala Revolver; Alice Wonder en Sala Mamba!; y Stato Kando en La Puerta Falsa.

En los Huertos, el IV Festival Internacional Trovando por Murcia desde las 22.00 horas.

Sábado 12

A las 12.30 horas, Perdón abre el día en el Lemon Pop (Locoloco Vintage).

Por la tarde, Los Secretos del Tablao en La Puerta Falsa a las 18.00 h y La Flamenca: Flamenquito & Urban Hits en el Cuartel de Artillería también a las18.00 horas.

El Lemon Pop ocupa el Auditorio Murcia Parque a las 20.00 horas con Blue Cheese, Juventude, Espiricom, Exonvaldes y The Boo Radleys, con acceso libre.

A las 20.30 horas, Dingy DJ + Muñeca Rusa en la Terraza de los Molinos.

La banda francesa Exonvaldes en una imagen promcional de su álbum Maps. / L.O.

A las 21.30 horas, De Acero. La Gran Antología de Robe en el Auditorio de Fofó (entradas en iboleleproducciones.com).

A las 22 horas en el Panorama Salas: Bel + Javi Manzanares en La Yesería, The Sonders + Luvra + Rais en la Sala Spectrum, Presa en la Sala Revolver y Carmen Avilés en la Sala Mamba!.

En el Jardín del Malecón, N.º 1 a las 22.00 horas.

Domingo 13

A las 18.30 horas, Palomo Palomo, Sonia Nawri, Pértiga y Blonde Poulain en La Puerta Falsa (Panorama Salas).

A las 20.00 horas, Acordes de Feria con la Agrupación Musical de Beniaján en la Plaza de la Paja.

A las 21.00 horas, La Nadi en la Terraza de los Molinos.

A las 22.00 horas, The Tracks en el Jardín del Malecón.

Lunes 14. Cierre musical

A las 20.30 horas, Dingy DJ y Salmerock en la Terraza de los Molinos.

A las 21.00 horas, Replay Band lleva La Romería a la Plaza de Nuestra Señora de Lorero en Algezares.

A las 22.00 horas, La Banda Sabinera cierra la noche en el Jardín del Malecón.

La programación musical de la Feria de Murcia 2026 suma así más de cuarenta propuestas repartidas entre escenarios al aire libre, auditorios y salas de la ciudad, con una oferta que cubre desde el mediodía hasta la madrugada y que, en su mayor parte, es de acceso libre y gratuito.

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Las entradas para los conciertos de pago están disponibles en iboleleproducciones.com y en las taquillas de cada recinto.