Cine
‘Lionel’, la ópera prima de Carlos Saiz, se presenta en la Filmoteca antes de llegar a los cines
El pase especial será este sábado con la presencia del director, el reparto y el equipo de la película, que se estrenará el 11 de septiembre
La Filmoteca Regional Francisco Rabal acogerá este sábado, 5 de septiembre, un pase especial de Lionel, la ópera prima del director murciano Carlos Saiz, antes de su llegada a los cines el próximo 11 de septiembre.
La película, que contó con ayudas de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes para su producción, se proyectará con la presencia del director, el elenco protagonista y parte del equipo.
Lionel ha tenido ya recorrido en el circuito internacional de festivales, con presencia y reconocimientos en citas como la Seminci de Valladolid, el Atlàntida Mallorca Film Fest, el Festival Internacional de Cine de Transilvania (TIFF) y el Beijing International Film Festival.
La presentación en Murcia permitirá al público conocer de primera mano el proceso de realización de la película antes de su estreno comercial. Tras la proyección, el equipo compartirá su experiencia durante el rodaje y su recorrido por festivales.
Un viaje desde Murcia hasta Francia
La película es una coproducción hispanofrancesa de Blur Media, Icónica y Promenades Films, y se rodó en distintos puntos de la Región de Murcia, concretamente en Murcia, Mazarrón, Blanca, Alhama de Murcia, Totana y Fuente Álamo.
Lionel cuenta la historia de un joven murciano que, a punto de perder la pensión de orfandad que lo mantiene a flote al cumplir 26 años, acepta acompañar a su padre en un viaje por carretera desde Murcia hasta el norte de Francia para recoger a su hermana Alicia y continuar hasta la Costa Azul, donde se celebrará un homenaje a un tío fallecido.
La película es un experimento en ambos lados de la lente: un road movie construido en torno a un guion que el reparto nunca llegó a leer y que, sin embargo, llega a una verdad universal sobre padres e hijos. "A medida que avanza el viaje, estallan las tensiones, los recuerdos y los descubrimientos que ponen a prueba el triángulo paternofilial, probando su frágil vínculo", apunta la sinopsis oficial.
Lionel llegará a los cines el 11 de septiembre, distribuida por Sideral. El acceso al pase especial de este sábado en la Filmoteca será con invitación. El tráiler puede consultarse en el canal de YouTube de la distribuidora.
El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "la película, que obtuvo el apoyo del Gobierno regional para su producción, cuenta ya con un importante y premiado recorrido por festivales y será el 11 de septiembre cuando llegue a los cines. Pero antes, este sábado, la Filmoteca acogerá una proyección especial para la que contaremos con el equipo de la película”.
- La Región, protagonista hoy de la Vuelta con Enric Mas de líder: todos los detalles y dónde verla
- La Aemet activa el aviso amarillo en la Región este miércoles por tormentas con granizo y rachas de viento muy fuertes
- Más de 30.000 personas se concentran en la Región de Murcia por Ceuta y contra Pedro Sánchez
- Así será el paso de la Vuelta a España por Cartagena: recorrido, horarios y calles cortadas
- La Fuensanta llega mañana para iniciar la Feria de Murcia: consulta las calles cortadas y las paradas de autobús alternativas
- Un otoño muy lluvioso con nieve en noviembre: 'El cabañuelo de Mula' hace su previsión para los próximos meses
- Atraca una gasolinera de Mula tras salir de la cárcel por un robo similar y acaba detenido en Albudeite
- Interceptan frente a Cabo Cope una embarcación destinada al traslado de inmigrantes con dos motores y 20 garrafas de gasolina