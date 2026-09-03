‘Lionel’, la ópera prima de Carlos Saiz, se presenta en la Filmoteca antes de llegar a los cines

La Filmoteca Regional Francisco Rabal acogerá este sábado, 5 de septiembre, un pase especial de Lionel, la ópera prima del director murciano Carlos Saiz, antes de su llegada a los cines el próximo 11 de septiembre.

La película, que contó con ayudas de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes para su producción, se proyectará con la presencia del director, el elenco protagonista y parte del equipo.

Lionel ha tenido ya recorrido en el circuito internacional de festivales, con presencia y reconocimientos en citas como la Seminci de Valladolid, el Atlàntida Mallorca Film Fest, el Festival Internacional de Cine de Transilvania (TIFF) y el Beijing International Film Festival.

La presentación en Murcia permitirá al público conocer de primera mano el proceso de realización de la película antes de su estreno comercial. Tras la proyección, el equipo compartirá su experiencia durante el rodaje y su recorrido por festivales.

Un viaje desde Murcia hasta Francia

La película es una coproducción hispanofrancesa de Blur Media, Icónica y Promenades Films, y se rodó en distintos puntos de la Región de Murcia, concretamente en Murcia, Mazarrón, Blanca, Alhama de Murcia, Totana y Fuente Álamo.

Lionel cuenta la historia de un joven murciano que, a punto de perder la pensión de orfandad que lo mantiene a flote al cumplir 26 años, acepta acompañar a su padre en un viaje por carretera desde Murcia hasta el norte de Francia para recoger a su hermana Alicia y continuar hasta la Costa Azul, donde se celebrará un homenaje a un tío fallecido.

La película es un experimento en ambos lados de la lente: un road movie construido en torno a un guion que el reparto nunca llegó a leer y que, sin embargo, llega a una verdad universal sobre padres e hijos. "A medida que avanza el viaje, estallan las tensiones, los recuerdos y los descubrimientos que ponen a prueba el triángulo paternofilial, probando su frágil vínculo", apunta la sinopsis oficial.

Lionel llegará a los cines el 11 de septiembre, distribuida por Sideral. El acceso al pase especial de este sábado en la Filmoteca será con invitación. El tráiler puede consultarse en el canal de YouTube de la distribuidora.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "la película, que obtuvo el apoyo del Gobierno regional para su producción, cuenta ya con un importante y premiado recorrido por festivales y será el 11 de septiembre cuando llegue a los cines. Pero antes, este sábado, la Filmoteca acogerá una proyección especial para la que contaremos con el equipo de la película”.