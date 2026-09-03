Carlos Ares vuelve a Cartagena tras la lluvia que aplazó su concierto de agosto con nuevas entradas a la venta

La lluvia obligó a aplazar en agosto el encuentro de Carlos Ares con Cartagena, pero la cita tendrá una segunda oportunidad. El músico y productor gallego regresará a la ciudad el próximo domingo 27 de septiembre, esta vez en la explanada del Centro Comercial La Rambla, donde ofrecerá a las 19.30 horas el concierto que tuvo que cancelar por la situación meteorológica en el Auditorio Paco Martín dentro del ciclo Noches de Sal.

El cambio de escenario permitirá además ampliar el aforo. Las entradas de la anterior fecha, que llegaron a agotarse, siguen siendo válidas para el nuevo concierto, mientras que la organización ha puesto nuevas localidades a la venta. Quienes no puedan acudir podrán solicitar la devolución hasta el 16 de septiembre.

La nueva cita llega en un momento especialmente interesante para un artista que ha ido ganando espacio en la música española sin renunciar a una forma de hacer canciones difícil de encerrar en una sola etiqueta. Folk, pop, electrónica y sonidos de raíz conviven en una propuesta en la que Ares participa de todo el proceso creativo, desde la composición hasta la producción.

Una segunda oportunidad para ‘La boca del lobo’

El repertorio de Cartagena tendrá como referencia La boca del lobo, el segundo álbum de Carlos Ares, publicado en 2025. El disco reúne once canciones y prolonga el camino que el músico había abierto un año antes con Peregrino, aunque amplía su paleta sonora y deja más espacio a la experimentación.

Temas como Días de perros, Páramo, Autóctono, Importante, Mineral o Collar conviven en el álbum con Un beso del sol, grabada junto a la cantautora Begut. Guitarras, melodías de raíz y capas electrónicas se cruzan en unas canciones que alternan momentos más desnudos con otros de mayor desarrollo sonoro.

El propio título del álbum apunta a una de las ideas que recorren su escritura: la necesidad de enfrentarse a aquello que produce miedo o incertidumbre. Las dudas personales, las relaciones, el ego o la propia dificultad de abrirse camino aparecen transformados en canciones que encuentran en la mezcla de instrumentos acústicos y producción contemporánea una manera de ampliar sus posibilidades.

En directo, ese universo adquiere otra dimensión. La voz y la guitarra continúan ocupando un lugar central, pero alrededor de ellas se construye un paisaje en el que las canciones pueden crecer, cambiar de intensidad y encontrar nuevos matices.

El concierto que quedó pendiente

La actuación del 27 de septiembre será finalmente la última cita del ciclo Noches de Sal, que durante el verano ha llevado al Parque Torres y otros espacios de Cartagena una programación musical en la que también han participado Alejandro Astola, Miguel Ríos, Café Quijano y Taylormanía, además de un tributo a Joaquín Sabina.

Para Ares, la fecha tendrá el aliciente añadido de recuperar un concierto que quedó suspendido cuando el tiempo obligó a apagar los focos antes de que comenzara la música. Ahora el escenario cambia y también lo hace el contexto: un recinto de mayor capacidad, nuevas entradas disponibles y un repertorio que llega después de un año de crecimiento para el artista.