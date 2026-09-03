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Aurora Plazza, Maxi Caballero Trío, Sebastián Mondéjar y LA PATRI se unen al Cartagena Jazz Festival

Mister Witt Café acogerá cuatro conciertos entre el 28 de octubre y el 11 de noviembre dentro de la 45ª edición del festival

Aurora Plazza, La Patri, Sebastián Mondéjar y María Caballero Trío.

Aurora Plazza, La Patri, Sebastián Mondéjar y María Caballero Trío. / Ayto. Cartagena

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J.M. Lax Asís

J.M. Lax Asís

El Cartagena Jazz Festival suma cuatro nuevos conciertos a su programación de otoño, todos ellos en Mister Witt Café. El ciclo arrancará el 28 de octubre con Aurora Plazza y continuará durante las siguientes semanas con Maxi Caballero Trío, Sebastián Mondéjar y LA PATRI.

La primera cita será el miércoles 28 de octubre con Aurora Plazza, cantante, guitarrista y compositora murciana que transita entre el jazz vocal, el jazz pop y la bossa nova. Influida por figuras como Sarah Vaughan, Blossom Dearie y Julie London, Plazza combina referentes del jazz clásico con una mirada contemporánea. Actualmente trabaja en Night Owl, su primer álbum.

Maxi Caballero recupera el formato de trío

El 4 de noviembre llegará el turno de Maxi Caballero Trío, formación con la que el guitarrista y compositor recupera el formato de trío para presentar nuevas composiciones en las que confluyen jazz contemporáneo, folk y sonidos atmosféricos, con la improvisación como uno de sus ejes. Caballero, autor de I Could See for Miles y SOLO, residió en Nueva York entre 2018 y 2020 con una beca Fulbright, donde cursó un máster en Jazz Performance y participó en distintos proyectos de la escena local.

La programación reúne cuatro propuestas de artistas murcianos y cartageneros

La programación continuará el 10 de noviembre con Sebastián Mondéjar, que ofrecerá un recital poético-musical junto a la Universidad Popular de Cartagena con motivo del 40 aniversario del Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás. Músico y poeta, Mondéjar obtuvo este galardón en 1998 por El jardín errante. Su trayectoria musical, vinculada al jazz y la improvisación libre desde mediados de los años setenta, ha discurrido en paralelo a su obra literaria, que suma cinco libros de poesía.

LA PATRI cerrará el programa en Mister Witt

El ciclo se cerrará el 11 de noviembre con LA PATRI, cantante y compositora cartagenera afincada en Londres. Su propuesta combina neo soul, latin jazz e indie-folk, con canciones en español e inglés. Ha actuado en escenarios como Jazz Cafe y en festivales como Chaka Khan’s Meltdown Festival y We Out Here. Después de publicar Brujas que nacen y Madre Protectora, trabaja actualmente en su primer álbum, en el que incorpora también sonidos como la bossa nova, el bolero y el son cubano.

Estas cuatro actuaciones se incorporan a una 45ª edición del Cartagena Jazz Festival que se desarrollará del 28 de octubre al 15 de noviembre y que contará también con nombres como Ibrahim Maalouf, Samara Joy, Kenny Barron, Kurt Elling & The Yellowjackets, Andrea Motis y Nacho Vegas. El festival tendrá escenarios en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Auditorio El Batel y el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, además de las sesiones matinales de los domingos en la terraza de El Batel.

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Las actuaciones comenzarán a las 21:30 horas y las entradas para los conciertos cuestan 5 euros y pueden reservarse por WhatsApp en el 619 123 627 o adquirirse directamente en Mister Witt Café. Las mesas se asignarán por orden de compra.

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