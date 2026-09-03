Aurora Plazza, Billman y Ave Alcaparra actuarán en la Fiesta ‘MusicAdders’de La Disquera

Aurora Plazza, Billman y Ave Alcaparra serán los encargados de poner música a la Fiesta MusicAdders de La Disquera, que se celebrará el jueves 25 de septiembre en la Sala REM de Murcia. La cita, prevista a partir de las 21.00 horas, servirá como antesala del segundo Encuentro Fonográfico Independiente de la Región de Murcia, que tendrá lugar al día siguiente, 26 de septiembre, en el Cuartel de Artillería.

La jornada reunirá sobre el escenario tres propuestas vinculadas al circuito independiente. Aurora Plazza, cantante, guitarrista y compositora murciana, se mueve entre el jazz vocal, el jazz pop y la bossa nova y forma parte del sello La Semilla MGMT. Junto a ella actuará Billman, banda madrileña de post punk formada por Bruno, Jorge, Javi y Edu, que prepara para 2027 su primer álbum, Memorias de mi habitación, dentro del sello SonBuenos ArtMusic.

Completará el cartel Ave Alcaparra, banda murciana de punk-rock integrada por Jorge Coy, Álvaro Meca y los hermanos Adrián y Miguel Navarro. El grupo, vinculado a Grabaciones Vistabella, presentará una propuesta marcada por el punk, el spoken word y la crítica social, después de publicar su segundo EP, Joven Futura.

La fiesta está organizada en torno a MusicAdders, plataforma y agregadora digital especializada en música independiente, y cuenta con la colaboración de Monkey Pro y Estrella de Levante. La compañía trabaja en la distribución y monetización de música y mantiene vínculos con artistas y sellos independientes de la Región.

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Las invitaciones para la Fiesta MusicAdders se pueden solicitar previamente y de forma gratuita en compralaentrada.com. El concierto será además el primer acto de un fin de semana dedicado a la música independiente, que tendrá su principal cita el sábado 26 con la celebración de La Disquera, un encuentro abierto al público que reunirá sellos, artistas y profesionales del sector .