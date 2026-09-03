El 42 Encuentro Teatral Ciudad de Mula se prepara para cinco noches en el Lope de Vega

El 42 Encuentro Teatral Ciudad de Mula abrió este martes la venta de entradas para cinco funciones que se celebrarán del 14 al 18 de septiembre, a las 21.00 horas, en el Teatro Lope de Vega. El ciclo arrancará el lunes 14 con Baldosas, de Zarco Teatro, una comedia sobre una pareja y las dificultades para acceder a una vivienda. El martes 15, Trama Teatro llevará a escena El Aspirante, una tragicomedia sobre un obrero decidido a cambiar de vida.

El miércoles 16 será el turno de Cri Cri Crack (En busca del grillo perdido), de Yampo Teatro, una propuesta familiar que combina clown, música y humor gestual. El jueves 17 será el turno de Josefina, de MV Producción y Distribución, abordará la relación entre Josefina Manresa y Miguel Hernández a través del teatro, la música, la danza y la poesía.

El encuentro concluirá el viernes 18 con El Invitado (Un fuera de serie), de Almagra Teatro, una comedia inspirada en La cena de los idiotas, de Francis Veber.

Las entradas pueden adquirirse anticipadamente en la web municipal y, desde una hora antes de cada función, en la taquilla del Lope de Vega. Las cuatro primeras obras forman parte del Plan Murmurarte 2026.

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Las localidades tendrán un precio de 6 euros y el abono para las cinco obras, disponible en la Oficina de Turismo, 20 euros.