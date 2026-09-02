La música independiente de la Región de Murcia busca sus primeros ganadores

La escena independiente de la Región de Murcia estrena este año sus propios premios. La Disquera Awards ya tiene finalistas y ha abierto hasta el 4 de septiembre una votación popular que decidirá buena parte de los reconocimientos de esta primera edición de galardones. Los ganadores se conocerán el 24 de septiembre en la Sala de Catas de Estrella de Levante, en una jornada que servirá también para reivindicar el trabajo que se desarrolla al margen de las grandes estructuras de la industria musical.

Estos premios nacen vinculados a La Disquera, el Encuentro Fonográfico Independiente, que celebrará su segunda edición en Murcia el 26 de septiembre. La convocatoria no distingue entre géneros musicales y pone el foco en diferentes partes del proceso creativo: desde el álbum y el EP hasta la canción, el videoclip o la identidad visual, además de reconocer a un artista y a un nuevo talento.

Son ocho categorías en total, pero solo siete pasan a votación popular —Mejor Álbum Independiente, Mejor EP Independiente, Mejor Canción Independiente, Mejor Artwork, Mejor Videoclip, Mejor Artista Independiente y Premio Jam Albarracín a Mejor Nuevo Artista—, mientras que el reconocimiento al Mejor Productor Musical Independiente será decidido directamente por la organización. Según apunta la organización, se trata de unos premios de carácter honorífico que no cuentan con dotación económica.

Un mapa de la nueva escena

Los finalistas proceden de cerca de 20 candidaturas por categoría, correspondientes a trabajos publicados, lanzados o desarrollados entre el 1 de junio de 2025 y el 30 de mayo de 2026. La primera selección corrió a cargo de un jurado profesional integrado por Ángel Sopena, Alberto Frutos, Angie Capel, Arturo García, Javier Lorbada y Lola López.

En Mejor Álbum Independiente compiten Ruth, con Blacksheep; Bicicleta, con Bicicleta; y Los Amigos de los Animales, con Nosferatu. El premio al Mejor EP enfrenta a Gallopedro, por Las delicias de colgarse y oscilar; Ave Alcaparra, por Murcia 1200; e Higinio, por Asuntos propios.

La categoría de Mejor Canción reúne a Bicicleta, por El día que murió G.C.; Sistema Nervioso, por Remedios; y Ruth, por Don't Break My Heart. En Mejor Artwork aparecen Bicicleta, por su trabajo para Bicicleta; Ruto Neón, por la identidad visual de sus singles; y Clara Plath, por Voladera.

El apartado de Mejor Videoclip cuenta con Ruto Neón, por Bailar llorando; Sistema Nervioso, por Remedios; y Hay un loco suelto, por Ola kung fu. Para Mejor Artista Independiente optan Sistema Nervioso, Ruth y Bicicleta.

El Premio Jam Albarracín distinguirá al mejor nuevo artista independiente

Pero quizá el reconocimiento con mayor carga simbólica sea el Premio Jam Albarracín a Mejor Nuevo Artista. Lleva el nombre del músico y periodista murciano, recientemente fallecido, como homenaje a su trabajo en favor de la música independiente regional y, especialmente, a su labor de descubrimiento y difusión de nuevos talentos. Los finalistas son A Mares, Mare Carrier y Ave Alcaparra.

El premio como punto de partida

Lejos de establecer el encuentro como una competición entre géneros o estilos, La Disquera Awards pretende poner nombre a distintas piezas de una escena que durante años ha encontrado buena parte de sus vías de desarrollo en pequeños sellos, salas, estudios, medios y proyectos autogestionados. La propia estructura de los premios —que distingue también el artwork y el videoclip— amplía el foco más allá de la grabación para reconocer el ecosistema que acompaña a una obra musical.

Anaut, Bicicleta, Clara Plath o Ruto Neón, entre los artistas de los showcases

La jornada del 26 de septiembre reunirá también 17 showcases de música en directo con artistas vinculados a los sellos participantes. Por los escenarios de La Disquera pasarán Anaut, Bicicleta, Clara Plath, Caries, Gala de Clot, Gema Elagua, Gluu!, Karlan, Lepanto, Los Amigos de los Animales, La Última Copa, Los Primos Chicos, Pedriñanes 77, Pértiga, Radio Palmer y Ruto Neón, dentro de un programa que completará la música en directo con presentaciones de lanzamientos, firmas de discos, charlas, encuentros profesionales, un club del disco y dos programas de podcast y radio en directo.

La Disquera, impulsada por los sellos murcianos La Semilla, Perdición, Grabaciones Vistabella, Hurra! y Son Buenos, plantea así una doble cita: primero, unos premios que ponen rostro a los proyectos que están moviendo la escena independiente regional; después, un encuentro que pretende conectar esa creación con el tejido profesional que permite que un disco llegue a grabarse, editarse, distribuirse y encontrar público.