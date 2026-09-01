La película perdida de Paco Rabal vuelve a Águilas 62 años después de su rodaje

La película de Paco Rabal que durante décadas permaneció fuera de los registros cinematográficos españoles volverá a proyectarse en Águilas el este miércoles. La otra mujer (L'autre femme), rodada en 1964 y recuperada recientemente en Francia por el historiador aguileño Pedro Francisco Sánchez Albarracín, llegará a la pantalla de la Casa de la Cultura Francisco Rabal en una sesión que la Asociación Milana Bonita plantea "casi a modo de reestreno nacional".

La película, dirigida por François Villiers y protagonizada por Rabal junto a la actriz francesa Annie Girardot, forma parte de la etapa internacional del actor y conserva además imágenes de Águilas y, en particular, de Calabardina antes de su transformación urbanística. El rodaje se desarrolló también en la localidad almeriense de Carboneras.

La sesión comenzará a las 20.00 horas con una mesa redonda en la que participarán el historiador que localizó la película, Pedro Francisco Sánchez Albarracín junto al poeta Pedro Javier Martínez Albentosa, Benito Rabal, hijo del actor, y Miguel Ángel Blaya, presidente de la Asociación Milana Bonita. Después se proyectará la película en versión original subtitulada.

Una película que había desaparecido

El regreso de La otra mujer a Águilas es el último capítulo de una historia que comenzó con una búsqueda. Sánchez Albarracín, historiador local y autor de Águilas, un plató de cine, conocía la existencia de la película por referencias aparecidas en la prensa local que había consultado para documentar su libro, pero durante años no consiguió localizar una copia.

La cinta fue rodada parcialmente en Calabardina en 1964

La ausencia era especialmente llamativa porque Paco Rabal solo rodó dos películas en Águilas. La primera fue El beso de Judas, de 1953. La otra mujer, sin embargo, no figuraba en el catálogo de la Filmoteca Regional de Murcia ni en los registros de la Asociación Milana Bonita, y tampoco la familia del actor conservaba una copia.

La pista apareció finalmente en Gaumont, la productora y distribuidora francesa, cuyo catálogo permitió al historiador confirmar que la película seguía localizada en Francia. Sánchez consiguió varias copias en formato DVD, una de las cuales fue cedida a la biblioteca de Águilas y otra destinada a la Filmoteca Regional de Murcia.

El hallazgo permitió recuperar una película que había quedado prácticamente fuera de circulación, pero también una parte de la memoria cinematográfica de Águilas. Entre sus imágenes aparecen paisajes de Calabardina anteriores a su urbanización, cuando la zona mantenía todavía una relación estrecha con la pesca tradicional y la almadraba.

Rabal en su etapa internacional

La otra mujer ocupa además un lugar singular en la trayectoria de Paco Rabal. La cinta pertenece a los años en los que el actor murciano desarrollaba una importante carrera internacional y trabajaba en producciones europeas y americanas. Poco antes había participado en títulos como Nazarín, de Luis Buñuel, Viridiana y El eclipse, de Michelangelo Antonioni.

La coproducción hispano-francesa fue rodada en francés a partir de la novela Soy la otra mujer, de Luisa María Linares. Junto a Rabal y Annie Girardot, el reparto incluía a Richard Johnson, Alida Valli, Hella Petri, Ana Mariscal y Sancho Gracia.

La recuperación de la cinta coincide, además, con el centenario del nacimiento de Paco Rabal, que ha multiplicado durante este año los homenajes y actividades dedicados al actor en la Región de Murcia. Su regreso a Águilas permite ahora contemplar una película que durante décadas permaneció fuera de la memoria cinematográfica local y recuperar, al mismo tiempo, unas imágenes de la localidad que adquieren valor documental con el paso del tiempo.

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La proyección está organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Águilas y se celebrará en la Casa de la Cultura Francisco Rabal en versión original subtitulada.