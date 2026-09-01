Paco Rabal y las ‘sesiones golfas’ protagonizan el otoño de la Filmoteca regional

La Filmoteca de la Región de Murcia ‘Francisco Rabal’ prepara un otoño de clásicos, cine de género y homenajes con una programación que reunirá más de 200 películas en una treintena de ciclos. Entre las principales novedades figuran las llamadas 'sesiones golfas', que llevarán los viernes por la noche películas de terror y éxitos de los años 80 a la pantalla de la Filmoteca, mientras que el centro concluirá el recorrido por la filmografía de Paco Rabal iniciado con motivo del centenario de su nacimiento.

La programación comenzará el 17 de septiembre con el concurso de cortometrajes CreaMurcia 2026 y se prolongará durante los últimos meses del año con propuestas que combinan la recuperación de grandes títulos de la historia del cine con ciclos dedicados a autores, aniversarios, géneros y cinematografías menos habituales.

El homenaje a Paco Rabal llegará a su última etapa con una selección de películas de madurez del actor aguileño, correspondientes principalmente a las décadas de los ochenta y noventa. El ciclo incluye Goya en Burdeos, de Carlos Saura; Luces de Bohemia, de Miguel Ángel Díez; La vieja música, de Mario Camus; La hora bruja, de Jaime de Armiñán; El evangelio de las maravillas, de Arturo Ripstein; Lázaro de Tormes, de Fernando Fernán Gómez; Así en el cielo como en la tierra, de José Luis Cuerda; Tirano Banderas, de José Luis García Sánchez, y El hermano bastardo de Dios, dirigida por su hijo Benito Rabal.

Cine de madrugada los viernes

La gran novedad de la temporada llegará cuando termine el día. Las nuevas 'sesiones golfas' comenzarán los viernes a las 23.30 horas y se articularán en torno a dos ciclos: Madrugada sangrienta y Madrugada ochentera.

El primero reunirá títulos vinculados al terror y al cine de género, con películas como La centinela, Muñeco diabólicoScream y Critters. El segundo recuperará algunos de los éxitos populares de aquella década, entre ellos La mujer de rojo, La tienda de los horrores, Purple Rain y Howard, un nuevo héroe.

‘Filmo en familia’ amplía su oferta con 18 películas dirigidas al público familiar

La mirada hacia los años ochenta tendrá además continuidad con Nostalgia ochentera, un ciclo compuesto por 13 películas que incluye títulos tan conocidos como Exploradores, Los cazafantasmas, La jungla de cristal, Rain Man y E.T. El Extraterrestre.

Tres centenarios y una veintena de colaboraciones

Los aniversarios cinematográficos tendrán también un peso importante en la programación. La Filmoteca dedicará nueve títulos al director, guionista, actor y productor egipcio Youssef Chahine con motivo del centenario de su nacimiento.

Otro de los protagonistas será Rafael Azcona, al que se dedicará el ciclo El guionista de España, formado por once largometrajes. La programación se acercará además a Agatha Christie coincidiendo con el centenario de la publicación de El asesinato de Roger Ackroyd, con trece películas basadas en obras de la escritora británica.

La Filmoteca dedicará ciclos a Youssef Chahine, Rafael Azcona y Agatha Christie

A estos ciclos se sumarán más de una veintena de colaboraciones con instituciones, festivales y colectivos. Entre ellas se encuentran las propuestas vinculadas al IBAFF y Distopía, así como actividades de Amnistía Internacional, la Bienvenida Universitaria, Realizadores Murcianos y Mujeres Cineastas. También continuarán los ciclos que exploran la relación del cine con otras disciplinas artísticas, como Pantalla en danza y Del lienzo a la pantalla.

Las primeras sesiones de septiembre estarán vinculadas además al ciclo Las noches del Fofó, que recuperará algunas de las películas proyectadas este verano al aire libre. La propuesta incluye Uno, dos, tres, de Billy Wilder; Un cadáver a los postres, de Robert Moore; Los pájaros, de Alfred Hitchcock; Me siento rejuvenecer y La fiera de mi niña, ambas de Howard Hawks.

Más cine para el público familiar

La programación reservará asimismo un espacio destacado para los espectadores más jóvenes. Filmo en familia contará durante el trimestre con 18 películas, entre ellas Los Perez-osos, de Tania Vincent; Fleak, de Jens Møller; Baba Yaga y el libro de los hechizos, de Vladimir Sakov; La familia Addams, de Barry Sonnenfeld; La danza del león: Maestros del combate, de Haipeng Sun; La leyenda de la ballena cantora, de Pavel Hruvos; Maracuda, de Viktor Glukhushin, y Solo en casa, de Chris Columbus.

La Filmoteca afronta así sus últimos meses del año combinando memoria cinematográfica y nuevas formas de acercarse al público. El centenario de Paco Rabal pone el cierre a uno de los grandes recorridos de la temporada, mientras las sesiones de madrugada introducen una nueva vía para recuperar cine de género y títulos populares en un horario poco habitual dentro de su programación.

La actividad se retomará el 17 de septiembre y toda la programación puede consultarse en la web de la Filmoteca de la Región de Murcia Francisco Rabal.