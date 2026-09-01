Cine
'Cara de cona', de Guillermo de Oliveira, gana el X Premio de Cortometrajes de Cartagena Negra y mira hacia los Goya
El festival, que celebra su décimo aniversario del certamen cinematográfico, se estrena como festival certificador oficial de los premios de la Academia de Cine
El cortometraje Cara de cona, escrito y dirigido por Guillermo de Oliveira, se ha alzado con el X Premio de Cortometraje Negro de Cartagena Negra, un reconocimiento que este año adquiere una dimensión especial: el festival se incorpora por primera vez al listado de certámenes certificadores de los Premios Goya y su ganador entra directamente en el proceso de consideración de la Academia de Cine para optar a una nominación.
El anuncio del fallo se ha adelantado a la celebración de la semana grande de Cartagena Negra, que tendrá lugar del 6 al 12 de septiembre, debido a los plazos establecidos para los premios del cine español. De este modo, Cara de cona se convierte en el primer cortometraje ganador del certamen que puede iniciar este recorrido hacia los Goya, coincidiendo además con el décimo aniversario del premio cinematográfico del festival.
La película
La película es una comedia negra de 17 minutos producida por Zapruder Pictures y distribuida por Madrid en Corto. La historia sigue a Moncho, un hombre que desarrolla una obsesión con su nuevo vecino hasta idear un plan para acabar con su vida. El reparto está integrado por Milo Taboada, Diego Anido, Nancho Novo y Cristina Andrade.
El reconocimiento supone así un nuevo vínculo entre el festival cartagenero y el ámbito cinematográfico. Cartagena Negra, nacido alrededor de la literatura de género negro, ha incorporado desde hace una década el cortometraje como una de sus vías de aproximación al audiovisual. La condición de festival certificador de los Goya amplía ahora el alcance de ese concurso y sitúa a sus ganadores dentro del circuito que conduce a los principales premios del cine español.
El ganador recogerá el premio en Cartagena
Guillermo de Oliveira recogerá el galardón el sábado 12 de septiembre, durante la celebración de la XII edición de Cartagena Negra. El director participará además en una mesa redonda abierta al público dedicada al cortometraje y al género negro.
El encuentro estará moderado por Cristóbal Terrer Mota, director del portal especializado en cine y series Seriemaniac.com y coordinador del área cinematográfica del festival. La conversación permitirá abordar el presente del cortometraje y su relación con un género que ha encontrado en el formato breve uno de sus territorios habituales de exploración.
El fallo del certamen llega, por tanto, antes de que Cartagena Negra despliegue su programación principal y abre una edición especialmente significativa para su vertiente cinematográfica. El festival celebra diez años de su premio de cortometrajes y lo hace incorporando una nueva posibilidad para las películas seleccionadas: que su paso por Cartagena pueda convertirse también en una vía de acceso al proceso de los Premios Goya.
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