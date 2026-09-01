La 'alianza' de Viva Suecia con Sara Carbonero e Isabel Jiménez que une música y moda

La nueva colaboración de Viva Suecia viene con sorpresa: no es musical, sino textil. La banda murciana ha unido fuerzas con Slowlove, la firma de moda fundada por Sara Carbonero e Isabel Jiménez, para lanzar una colección cápsula en la que el universo estético del grupo se mezcla con el carácter 'folk' y bohemio que identifica a la marca.

La colaboración va más allá de colocar el nombre de Viva Suecia sobre una camiseta. Según explica Slowlove en la presentación del proyecto, los integrantes de la banda han participado desde el inicio del proceso creativo, aportando referencias, gustos e inspiraciones para construir una colección que pretende trasladar a la ropa parte de la identidad visual que acompaña al grupo.

El resultado son cinco piezas unisex con referencias a los años 70 y 90: camiseta, sudadera, sombrero, bandana y cinturón. La colección ya aparece a la venta en la tienda digital de Slowlove bajo la denominación Slowlove x Viva Suecia'.

La propuesta juega además con prendas y accesorios que pueden relacionarse entre sí. La cinta incorporada al sombrero puede utilizarse como pañuelo, mientras que una de las piezas metálicas de la bandana puede convertirse en anillo.

La marca que Sara Carbonero e Isabel Jiménez crearon en 2015

Slowlove nació en 2015 de la mano de las dos periodistas. La marca se construyó alrededor de una estética que sus responsables definen como “folk urbana”, vinculada a prendas versátiles y a una inspiración bohemia. En 2021 el proyecto se incorporó a Tendam, grupo propietario de enseñas como Cortefiel, Women'secret o Springfield, aunque Carbonero y Jiménez continuaron al frente de la dirección creativa.

La asociación con Tendam significó un salto de escala para un proyecto que había comenzado seis años antes en una pequeña oficina. Las propias fundadoras han explicado que el acercamiento se produjo después de una primera colaboración comercial con Cortefiel y terminó integrando operativamente Slowlove dentro del grupo, pero manteniendo su identidad creativa.