20 espectáculos en 11 municipios: así arranca septiembre en los escenarios de la Región

Septiembre devuelve la actividad a los escenarios de la Región de Murcia con 20 espectáculos repartidos por 11 municipios a través del Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música y del programa MURmurarte, impulsado por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA). La programación se extiende durante todo el mes y reúne teatro, humor, música y propuestas dirigidas también al público familiar.

Cehegín y Mula concentrarán la mayor actividad de MURmurarte, con cuatro funciones cada una, mientras que Bullas encabeza la programación del Circuito Profesional con tres espectáculos. Águilas, Alcantarilla, Alguazas, Alhama de Murcia, Cieza, Molina de Segura, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco completan el recorrido por los escenarios regionales.

El Circuito Profesional recorre seis municipios

El Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música programará nueve funciones en seis municipios. Bullas será la localidad con una oferta más amplia, con tres citas en el Auditorio Casa de la Cultura. El día 28 llegará Martirio Alba, de La Púa Escénica; el 29, Pentación representará Mejor no decirlo, y el 30 Doble K Teatro cerrará el mes con Gamberra's.

La programación llegará también a Molina de Segura, coincidiendo con la 57ª edición de su Festival Internacional de Teatro. La Higuera de la Poca Vergüenza representará Chumbo y palael 27 de septiembre, mientras que Yampo Teatro llevará Cri Cri Crack! (En busca del grillo perdido) al escenario el día 30.

El Circuito Profesional llevará nueve espectáculos a seis municipios

Los otros cuatro municipios que tendrán una función dentro de este circuito serán Alcantarilla, que recibirá el 11 de septiembre Dulcinea, de Txalo Produkzioak, en el Centro Cultural Infanta Elena; Águilas, donde el Auditorio Infanta Elena acogerá el día 18 Señoras en fiesta, de la compañía ImproVivencia, que al día siguiente podrá verse también en el Centro Cultural Sebastián Escudero de Roldán, en Torre Pacheco; Cieza será la otra localidad que completará el recorriodo el 25 de septiembre, donde el Teatro Capitol ofrecerá El libro de la selva, la aventura de Mowgli, el musical, de Del Molino Producciones.

Cehegín y Mula concentran ‘MURmurarte’

La segunda vía de programación será MURmurarte que reunirá 11 espectáculos en cinco municipios. Cehegín y Mula concentran buena parte de la oferta, con cuatro funciones cada una, mientras que Alguazas, San Pedro del Pinatar y Alhama de Murcia tendrán una propuesta cada una.

En Cehegín, la programación comenzará el 1 de septiembre en el Centro Cultural Alfonso Suárez con El aspirante, de Trama Teatro. Al día siguiente llegará Páncreas, de Zarco Teatro; el 3 de septiembre será el turno de La guardia, de La Luz de la Verbena, y el programa se cerrará el día 13 con Olympics, de Nacho Vilar Producciones, en la Gran Vía.

Cehegín y Mula concentran la mayor parte de la programación con cuatro funciones cada uno

Mula programará sus cuatro funciones entre el 14 y el 17 de septiembre en el Teatro Lope de Vega. Zarco Teatro abrirá el ciclo con Baldosas el día 14; Trama Teatro llevará El aspirante el 15; Yampo Teatro representará Cri Cri Crack! (En busca del grillo perdido) el 16, y MV Producción y Distribución cerrará esta programación el 17 con Josefina.

El resto de propuestas de MURmurarte se repartirán por Alguazas, San Pedro del Pinatar y Alhama de Murcia. Baldosas, de Zarco Teatro, llegará al Cine Teatro IV Centenario de Alguazas el 19 de septiembre. El Teatro Geli Albaladejo de San Pedro del Pinatar acogerá el día 26 El mentalista canalla, de Abraham Gallego, mientras que el Teatro Cine Velasco de Alhama de Murcia programará el día 27 El sultán de Jarán Chimpún, de Plenilunio.

La programación de septiembre deja así una cartelera especialmente repartida por distintos puntos de la Región y combina producciones profesionales, compañías murcianas y propuestas de distintos géneros y formatos. El director general del ICA, Manuel Cebrián, señaló durante la presentación que estos programas "buscan trabajar junto a los ayuntamientos y los profesionales del sector para mantener una programación de calidad, estable y continua y acercar las artes escénicas a públicos de diferentes localidades".