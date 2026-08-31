Yuja Wang, Nadine Sierra y Bach: así es el abono de grandes conciertos del Auditorio Víctor Villegas

El Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas situará la música clásica internacional en el centro de su programación de comienzos de 2027 con la presencia de la pianista Yuja Wang, la soprano Nadine Sierra y la interpretación de La Pasión según San Mateo, de Johann Sebastian Bach.

Son las tres grandes citas de la temporada 2026-2027, que se completará con la trigésima temporada de abono de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM), con 14 conciertos, y un ciclo de danza que reunirá propuestas de flamenco, danza española y ballet clásico.

Nadine Sierra abre el ciclo

La primera de las tres grandes citas será el 22 de enero, con la soprano estadounidense Nadine Sierra, que actuará junto a la Orchestre de l’Opéra Royal du Château de Versailles, bajo la dirección de Victor Jacob. El programa se plantea como un concierto lírico centrado en el diálogo entre la voz solista y el conjunto instrumental.

Sierra ha desarrollado su carrera en algunos de los principales escenarios internacionales de la lírica, entre ellos el Metropolitan Opera de Nueva York, el Teatro alla Scala de Milán, la Opéra National de París y la Staatsoper de Berlín. La cantante estadounidense llega al Auditorio regional después de una trayectoria marcada por el virtuosismo, la expresividad y una presencia habitual en los grandes teatros de ópera.

El piano de Yuja Wang

El 10 de febrero será el turno de Yuja Wang, una de las pianistas más reconocidas del panorama internacional. Su interpretación combina una marcada personalidad artística, a la vez que mantiene una constante renovación de su repertorio.

La pianista protagonizará el segundo concierto del abono en una temporada que reserva así un espacio específico al piano solista entre sus grandes citas. Su forma de abordar el instrumento, caracterizada por una expresividad directa y una fuerte personalidad interpretativa, constituye el eje de un recital que llevará al Víctor Villegas a una de las figuras más conocidas para los amantes del piano contemporáneo.

Bach y los 300 años de La Pasión según San Mateo

El ciclo se cerrará el 22 de marzo con una de las grandes obras del repertorio de Johann Sebastian Bach: La Pasión según San Mateo. La Akademie für Alte Musik Berlin y el RIAS Kammerchor Berlin serán los encargados de interpretarla bajo la dirección de Justin Doyle.

Un momento de la interpretación de ‘La Pasión según San Mateo’. / Live Music Valencia

La elección de la obra adquiere una dimensión especial en 2027, cuando se cumplen 300 años de su estreno. Bach compuso una partitura de gran dimensión musical y religiosa, construida a partir de voces solistas, coro y orquesta, que se ha convertido en una de las obras fundamentales del repertorio sacro occidental. La presencia conjunta de estas dos formaciones berlinesas permitirá abordar la obra en una de las citas centrales de la temporada.

Los tres conciertos forman un recorrido por tres dimensiones distintas de la música clásica: la voz lírica de Nadine Sierra, el piano de Yuja Wang y el gran repertorio coral y orquestal de Bach.

Catorce conciertos para la OSRM

El programa de grandes conciertos convivirá con la ya anunciada XXX temporada de abono de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, dirigida musical y artísticamente por Manuel Hernández-Silva. El ciclo aumenta hasta los 14 conciertos y propone un recorrido por grandes obras del repertorio, junto a diferentes solistas nacionales e internacionales. La propia programación de la OSRM confirma este incremento respecto a temporadas anteriores.

Entre las propuestas figuran un homenaje a Beethoven, una ópera ilustrada de Mozart y la 5.ª Sinfonía de Mahler, que reunirá a la Sinfónica con la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia.

La nómina de intérpretes incluye a los violinistas Kevin Zhu, Svetlin Roussev, Ellinor D'Melon y Amaury Coeytaux, los violonchelistas Johannes Moser y Aurélien Pascal, y los pianistas Thomas Enhco, Emin Kiurtchian y Martina Filjak. El ciclo contará asimismo con el trompetista venezolano Pacho Flores, el intérprete de cuatro venezolano Marcel Montcourt, el clarinetista Pablo Barragán y el guitarrista Pablo Sáinz-Villegas.

La temporada sinfónica tendrá además como uno de sus puntos de llegada el 24 de junio de 2027, cuando la OSRM y la Orquesta de Jóvenes interpretarán conjuntamente la 5.ª Sinfonía de Mahler.

Flamenco, danza española y ballet

La danza ocupará también un espacio propio en la programación del Auditorio regional. El ciclo contará con las compañías de Jesús Carmona, una de las figuras del flamenco contemporáneo, y Sergio Bernal, vinculado a la renovación de la danza española.

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A estas propuestas se sumará el estreno del nuevo montaje de la Compañía de Carmen y Matilde Rubio-Ballet Español de Murcia, además de la presencia de compañías de danza clásica como el Ballet de Kiev y el Ballet Clásico Internacional. La programación incluirá asimismo la tradicional gala de Navidad Estrellas de la danza.