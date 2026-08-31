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Muere a los 56 años Francesc Garrido, actor de 'Sé quién eres', 'La novia gitana' o 'Clanes'

Formado en el Institut del Teatre de Barcelona, se consolidó como uno de los rostros más versátiles y fiables de la industria audiovisual

Francesc Garrido.

Francesc Garrido. / Atresplayer

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EFE

Barcelona

El actor de teatro, televisión y cine Francesc Garrido, que participó en películas como 'Mar adentro' y este año en 'El anfitrión', protagonizada por Willem Dafoe, ha fallecido a los 56 años a causa de un infarto, según han indicado a EFE este lunes fuentes del sector del cine.

Nacido en Barcelona el 7 de septiembre de 1969, Francesc Garrido había debutado en el teatro en el año 1990 con la obra 'Alfons Quart', en la televisión empezó su andadura en la serie 'Estació d'enllaç' en 1996 y, en el cine apareció en 1999 en la película 'La ciudad de los prodigios'.

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Formado en el Institut del Teatre y en la London Academy of Music and Dramatic Art (Lamda), tuvo una extensa trayectoria, interpretando a personajes de diferentes registros.

Fuente: El Periódico

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