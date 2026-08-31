El Batel reúne teatro, música, danza, jazz y humor en su nueva temporada: consulta la programación

El Auditorio y Palacio de Congresos El Batel de Cartagena ha presentado su nueva programación cultural para los próximos meses, una temporada que reunirá propuestas de teatro, música, danza, magia, humor y espectáculos familiares y que incorpora además varios conciertos de la 45ª edición del Cartagena Jazz Festival y actuaciones del festival de humor Murcia Sonríe. El calendario arranca en septiembre y adelanta ya algunas de sus principales citas hasta marzo de 2027.

La programación comenzará el 5 de septiembre con 53 domingos, una comedia dirigida por Cesc Gay y protagonizada por Julián López, Pepa Charro, Xavi Mira y Candela Serrat, incluida en la programación teatral municipal. El 12 de septiembre será el turno de Melody, que llegará a Cartagena dentro de su gira con El Bosque Encantado.

La danza tendrá una de sus grandes citas el 24 de septiembre con Sara Baras, que presentará Infinita. El espectáculo recorre la evolución artística de la bailaora y su relación con la herencia andaluza. Será, además, la única visita de este espectáculo a la Región de Murcia.

Octubre de música, teatro y magia

Octubre reunirá propuestas de música, magia, teatro, ópera, flamenco y danza. El día 4 llegará Me cuesta tanto olvidarte, un homenaje a Mecano; el 11, Dakris, El Mago Invisible, presentará Tempo, un espectáculo de magia, grandes ilusiones, misterio e invisibilidad en el que diez espectadores participarán directamente.

El teatro regresará el 14 de octubre con Cucaracha, una de las propuestas de la programación teatral con Julián Fuentes Reta en la dirección, y el 22, Ópera 2001 representará La flauta mágica, de Mozart. Al día siguiente, DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra combinará música electrónica, orquesta sinfónica y grandes bandas sonoras.

'El lago de los cisnes' del Ballet de Kiev. / L. O.

El 24 de octubre llegará Las Minas Flamenco Tour, la gira del Festival Internacional del Cante de Las Minas, con artistas galardonados en distintas disciplinas del flamenco y Ricardo Fernández del Moral como artista invitado. El mes se cerrará el día 29 con el Ballet de Kiev y El lago de los cisnes.

Noviembre tendrá una de sus principales citas teatrales el 18 de noviembre, cuando Imanol Arias y María Barranco protagonizarán Mejor no decirlo, una comedia dirigida por Claudio Tolcachir que forma parte de la programación teatral municipal.

Diciembre y sus propuestas familiares

La programación de diciembre comenzará el día 11 con Laura Gallego y su homenaje a Rocío Jurado. El 18 llegará Ya me has tocado el cuento, una comedia protagonizada por cuatro príncipes que intentan recuperar sus vidas de cuento.

La magia tendrá su cita el 19 de diciembre con Shado y Cleptómago, mientras que el día 20 se representará Las nueve y cuarenta y tres. El 27, Wilbur llevará al escenario Fuego Salvaje, un espectáculo que combina humor, circo y acrobacias. El año concluirá el 30 de diciembre con el Concierto de Navidad de la JOSCT.

La programación continuará en enero con una nueva visita del Ballet de Kiev, esta vez con El Cascanueces, el 8 de enero. Un día después, Gabino Diego protagonizará Pijama para seis, mientras que el 10 de enero la Film Symphony Orchestra presentará Odisea, su nueva producción.

Gabino Diego, Sabrina Praga y Jesús Cisneros en 'Pijama para seis'. / Ibai Armentia

Uno de los nombres musicales destacados del comienzo de 2027 será Fito & Fitipaldis, que ofrecerán dos conciertos, los días 15 y 16 de enero, dentro de Aullidos Tour. Teatros y Auditorios 2026-2027. Ambas citas tienen ya las localidades agotadas. La programación adelantada se prolonga hasta el 14 de marzo, cuando Comandante Lara y Cía. presentará Los 3 Tenores.

El jazz se suma al calendario de otoño

La programación de El Batel convivirá con varios conciertos de la 45ª edición del Cartagena Jazz Festival, que se celebrará del 30 de octubre al 15 de noviembre. El auditorio acogerá actuaciones de Ibrahim Maalouf, Andrea Motis, Niño Josele, Nubiyan Twist, Kenny Barron, Kurt Elling, Rocío Márquez y Samara Joy, entre otros nombres incluidos en el cartel.

También tendrá presencia en El Batel el festival de humor Murcia Sonríe, que durante octubre y noviembre llevará al auditorio los espectáculos de Paz Padilla, Pedro Ángel Roca, la Chirigota del Bizcocho, Petite Lorena, Ernesto Sevilla, David Domínguez, Dannusx, Nosoloviernes y Goyo Jiménez.

El calendario oficial confirma, entre otras citas, las actuaciones de Paz Padilla el 2 de octubre, Pedro Ángel Roca el 3, la Chirigota del Bizcocho y Petite Lorena el 16, Ernesto Sevilla los días 17 y 18, David Domínguez el 25 y Dannusx y Nosoloviernes el 8 y 13 de noviembre, respectivamente.

El resultado es una programación que cruza teatro, música, danza, flamenco, jazz, magia y humor y que extiende sus principales propuestas desde el comienzo de septiembre hasta marzo de 2027, con el escenario de El Batel como uno de los puntos centrales de la actividad cultural de Cartagena durante el otoño y el invierno.