Ana Galváñ: dibujar para pensar el mundo

Hablar de Ana Galváñ es hablar de una relación íntima y persistente con el dibujo, una relación que nace en la infancia y que reaparece una y otra vez a lo largo de su vida. Ya de niña hacía cómics. No era solo una afición pasajera, sino una necesidad de narrar a través de imágenes que se fue asentando mucho antes de que pudiera nombrarla.

Su imaginario se construye en buena medida en el espacio doméstico. En su casa circulaban cómics populares como Mortadelo y Filemón, junto a lecturas más adultas que llegaban a través de la prensa o de familiares mayores.

Aquellas incursiones casi clandestinas en el cómic para adultos —revistas como El Víbora— marcaron una curiosidad temprana por lenguajes gráficos que escapaban a lo estrictamente infantil. A ese primer contacto se sumaron el manga y el anime, referencias fundamentales que aún hoy resuenan en el color y en la atmósfera de su trabajo.

Nacida en Yecla y criada en Murcia, Ana Galváñ se forma primero en la Escuela de Arte y después en la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Esa etapa resulta decisiva no solo por la formación académica, sino por la apertura vital que supone salir de casa y enfrentarse a otros contextos, otras miradas y otras formas de entender la creación.

En Valencia entra en contacto con el diseño gráfico de manera profunda y sistemática, y ese aprendizaje deja una huella clara en su manera de componer la página, de ordenar el espacio y de pensar la imagen como estructura.

Durante un tiempo, el dibujo queda en segundo plano. Se dedica al diseño gráfico y más tarde trabaja en publicidad, pero el impulso creativo no desaparece: mientras diseña, sigue dibujando.

El regreso consciente al cómic llega años después, cuando descubre que existe otra manera de narrar gráficamente, alejada del virtuosismo académico o del realismo estricto que durante mucho tiempo había identificado con el medio. El cómic independiente —americano y europeo— le muestra que es posible contar historias desde un dibujo más suelto, más personal, menos normativo.

A partir de ese momento, alrededor de la década de 2010, el cómic se convierte para ella en un espacio de libertad. La explosión de la autoedición, los fanzines y las microeditoriales genera un ecosistema creativo que la contagia y la impulsa a producir. Publica obras con editoriales, participa en numerosos proyectos colectivos y se mueve en el ámbito de la autoedición, aun sabiendo que se trata de un terreno económicamente precario.

Ana Galván no concibe el cómic como un producto industrial, sino como un lenguaje artístico. Para ella, es un medio capaz de expresar aquello a lo que las palabras no llegan, un espacio donde la elipsis, el silencio y la relación entre imagen y texto permiten abordar lo íntimo y lo emocional.

Su proceso creativo es orgánico: parte de una idea o de un guion flexible, pero deja que el propio dibujo transforme la historia. Los proyectos cambian mientras se hacen, los personajes se emancipan y la obra acaba llevando a la autora por caminos inesperados.

Consciente de las limitaciones del sector, Galváñ asume el cómic con la misma naturalidad con la que se asume la poesía: como una práctica movida por el amor al arte, más que por la expectativa de éxito comercial. Vive de la ilustración y los encargos, pero reserva para el cómic un lugar central.

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Ana Galváñ reivindica el tiempo lento del dibujo y la experimentación. Su trabajo busca abrir espacios para mirar, para pensar y para sentir desde un lenguaje que, para ella, sigue siendo tan fascinante como cuando lo descubrió por primera vez siendo niña.