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Amaral se cuela en la primera fila de su propio concierto: "No pensé que íbamos a tener tanto sitio aquí en pista"

Eva Amaral y Juan Aguirre comparten un divertido vídeo en sus redes sociales

Juan Aguirre y Eva Amaral en un concierto 'solos'.

Juan Aguirre y Eva Amaral en un concierto 'solos'. / Instagram

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Daniel Monserrat

Zaragoza

Eva Amaral y Juan Aguirre, o lo que es lo mismo, los componentes de Amaral, una de las bandas aragonesas más reconocidas afrontan su final de año con dos grandes conciertos con los que despedirán su 'Dolce vita tour' con el que han presentado su último trabajo discográfico que los ha vuelto a reafirmar en los primeros lugares de los músicos españoles más queridos.

En un vídeo que acaban de compartir en sus redes sociales se les ve a los dos músicos en un Movistar Arena vacío donde llegan hasta la primera fila junto a una valla. "Pues no pensé yo que íbamos a tener tanto sitio aquí en pista", le dice Eva a Juan, que contesta, "pues sí, oye, ni tan mal". No es que los dos músicos aragoneses se hayan equivocado sino que es un vídeo promocional de su concierto en el Movistar Arena de Madrid el 28 de diciembre (diez días antes, el 18 la cita será en Barcelona) para el que todavía quedan entradas disponibles. "Ya nos pareccía raro estar tan anchos", comentan en la publicación los aragoneses.

Mucha expectación

Un 'post' que ha recibido muchos comentarios, entre ellos de otros artistas como Manu Carrasco, y Vega así como de cientos de fans que esperan con muchas ganas el concierto final de gira antes de que Amaral se embarque en una nueva aventura que supondrá, seguro, un nuevo giro en su carrera.

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En los últimos días, en este regreso del verano, Amaral se ha mostrado muy activo en sus redes sociales ya que el otro día subió un fragmento de una canción de su último disco interpretada en acústico en una bañera en medio de un bosque y, este domingo, además, celebró que hacía dos años desde que viera la luz su canción 'Ahí estás' con un vídeo de la interpretación de la misma en el último concierto que la banda ofreció en San Sebastián. Momento que ha aprovechado también para promocionar su concierto de Barcelona del 18 de diciembre.

Fuente: El Periódico de Aragón

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