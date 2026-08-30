Las obras de teatro que no te puedes perder este otoño en la Región de Murcia

La temporada de otoño llega a los teatros de la Región de Murcia con una cartelera especialmente atractiva para quienes buscan no solo grandes nombres de la interpretación y la dirección sobre el escenario, sino también grandes obras.

Actores de larga trayectoria, directores consagrados, dramaturgos contemporáneos y revisiones de clásicos coinciden en una programación que se extiende desde septiembre hasta diciembre por escenarios como el Teatro Romea, El Batel, Molina de Segura y el Auditorio Margarita Lozano de Lorca.

Una programación en la que el reparto, la dirección y el interés de las historias son motivos suficientes para tener estas obras en el radar.

Abre el telón la comedia familiar

La temporada arrancará en el Teatro Romea los días 3 y 4 de septiembre con 53 domingos, una comedia escrita por Cesc Gay y protagonizada por Julián López, Pepa Charro, Xavi Mira y Candela Serrat.

La historia reúne a tres hermanos que deben tomar una decisión sobre su padre, de 86 años, cuyo comportamiento comienza a resultar difícil de comprender.

Lo que debería ser una conversación familiar acaba convirtiéndose en una sucesión de reproches, secretos y tensiones acumuladas durante años.

La firma de Cesc Gay y un reparto especialmente vinculado a la comedia son su principal reclamo. La obra tendrá además una función el 5 de septiembre en el Auditorio El Batel de Cartagena.

Vocación sobre las tablas

La siguiente gran cita llegará los 12 y 13 de septiembre, con La pasión infinita, que llevará al Romea a Pepón Nieto, Claudio Tolcachir, Ana Labordeta y Avelino Piedad. Escrita y dirigida por José Troncoso, la obra gira alrededor de José Antonio, un hombre que sueña desde niño con ser actor pese a que, aparentemente, carece de cualquier talento para conseguirlo.

Su pasión, sin embargo, permanece intacta y convierte la historia en una tragicomedia sobre la vocación, el deseo de dedicarse al teatro y todo aquello que estamos dispuestos a hacer por una pasión.

El peso de Pepón Nieto y la presencia de Claudio Tolcachir sobre el escenario convierten esta tragicomedia en una de las citas destacadas.

Humor al drama

El 14 de septiembre será el turno de Género de dudas, con Pastora Vega, Pablo Carbonell, Ariana Bruguera y Abraham Arenas.

La obra, escrita por Jade-Rose Parker y adaptada, dirigida y dramatizada por Gabriel Olivares, parte de un matrimonio aparentemente estable cuya vida se tambalea cuando una noticia inesperada obliga a sus protagonistas a enfrentarse a sus propias convicciones.

Bajo la comedia aparecen cuestiones como la hipocresía, los prejuicios y la dificultad de aceptar aquello que cuestiona nuestras certezas.

Un reparto reconocible y una comedia que utiliza el humor para abordar los prejuicios y las contradicciones personales.

Octubre no echa el freno

Ya en octubre, una de las citas con mayor peso interpretativo será Esencia, que llegará al Teatro Romea el 2 de octubre con Juan Echanove y Joaquín Climent.

La obra, escrita por Ignacio García May, plantea el reencuentro de dos viejos amigos después de muchos años y utiliza su conversación para adentrarse en los recuerdos, la identidad y aquello que permanece cuando el tiempo ha pasado.

Dos actores de amplia trayectoria frente a frente en una obra sustentada en el diálogo y la interpretación.

La actriz Lydia Bosch en ‘Freda, en los infiernos’. / Jero Morales

El 10 de octubre llegará Fedra, en los infiernos, una nueva aproximación al mito clásico que coloca a Lydia Bosch al frente de un reparto en el que también figuran Julio Peña, Alejandro Albarracín, Marta Calvó, Antonio Albella, Eva Diago y Yaiza Marcos.

La obra está escrita y dirigida por José María del Castillo y se adentra, a partir de la historia de Fedra, en el deseo, la culpa, las pasiones y los juicios morales.

La producción, que ya pasó por el Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier, y plantea una lectura contemporánea de uno de los grandes personajes trágicos.

Lydia Bosch regresa al teatro tras 37 años alejada de las tablas con una nueva aproximación a uno de los grandes mitos de la tragedia clásica.

La figura de Roald Dahl

El 16 de octubre será el turno de Gigante, de Mark Rosenblatt, dirigida por Josep María Mestres y protagonizada por Josep María Pou, Victòria Pagès y Pep Planas, junto a Clàudia Benito, Aida Llop y Jep Barceló.

La obra recrea un episodio relacionado con el escritor Roald Dahl y sitúa en el centro las tensiones entre creación artística, poder y controversia.

Josep María Pou interpreta a Roald Dahl en uno de los montajes con mayor peso interpretativo de la temporada.

‘Gigante’ con Josep Maria Pou al frente. / David Ruano

Picasso en el exilio

También en octubre, el 17 en Molina de Segura, podrá verse El barbero de Picasso, una obra de Borja Ortiz de Gondra dirigida por Chiqui Carabante y protagonizada por Pepe Viyuela, Antonio Molero, José Ramón Iglesias y Mar Calvo.

La pieza imagina el encuentro entre Pablo Picasso y su barbero, Eugenio Arias, durante el exilio del pintor en Vallauris.

Entre conversaciones, discusiones y recuerdos, ambos reconstruyen una amistad marcada por la Guerra Civil y por la distancia respecto a un país que ya no existe.

Pepe Viyuela encabeza una historia que mezcla amistad, exilio, memoria y humor. El montaje volverá a representarse el 13 de noviembre en el Teatro Romea de Murcia.

Noviembre sobre las tablas

Una de las grandes citas del mes de noviembre será El hijo de la cómica, que llevará al Teatro Romea los días 5 y 6 de noviembre a José Sacristán.

El actor José Sacristán en ‘El hijo de la cómica’. / P.E.

El actor adapta, dirige y protagoniza el montaje a partir de El tiempo amarillo, las memorias de Fernando Fernán Gómez, para reconstruir su infancia y juventud, sus primeros pasos y el ambiente familiar y artístico en el que creció.

Sacristán convierte así la memoria de Fernán Gómez en un ejercicio teatral íntimo, construido desde la admiración y el conocimiento personal del personaje.

Un montaje especialmente singular porque Sacristán asume simultáneamente la adaptación, la dirección y la interpretación.

El duelo de Imanol Arias y Salomé Lelouch

El 6 de noviembre, el Auditorio Margarita Lozano de Lorca recibirá Mejor no decirlo, con Imanol Arias y María Barranco.

La obra de Salomé Lelouch, dirigida por Claudio Tolcachir, parte de una pareja que lleva muchos años junta y que decide romper una regla tácita de su convivencia: dejar de callarse aquello que normalmente es mejor no decir.

Lo que comienza como un juego entre dos personas termina poniendo a prueba una relación construida durante décadas. El atractivo está en reunir a dos intérpretes muy reconocibles en una comedia construida alrededor del duelo entre sus personajes.

La obra tendrá además una función el 18 de noviembre en el Auditorio El Batel de Cartagena.

Lola Herrera y la libertad

También el 6 de noviembre, el Teatro Villa de Molina de Segura recibirá Camino a la Meca, con Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla.

El texto de Athol Fugard, adaptado y dirigido por Claudio Tolcachir, presenta a una mujer que defiende su libertad y su autonomía frente a las convenciones de su tiempo. Lola Herrera encabeza un clásico contemporáneo que gira alrededor de la libertad individual y la resistencia a las convenciones.

El montaje regresará a la Región con funciones los 12 y 13 de diciembre en el Teatro Romea de Murcia.

Diciembre: la recta final

La temporada afrontará su recta final con Verborrea, que llegará al Teatro Romea el 11 de diciembre.

La obra está escrita y dirigida por Pablo Remón y reúne sobre el escenario a Javier Cámara, Israel Elejalde, Marta Nieto y Emilio Tomé.

La historia se sitúa en una casa de la Sierra Norte de Madrid donde sobrevive un grupo de antiguos miembros de una banda punk de los años ochenta. Arruinados, expulsados y fuera de lugar, sus protagonistas representan un pasado que se resiste a desaparecer.

El reparto y la firma de Pablo Remón hacen de esta una de las propuestas más llamativas de la temporada.

Javier Cámara y Marta Nieto encabeza en el reparto de ‘Verborrea’. / L. O.

Drama rural

El 18 de diciembre, el Teatro Romea sumará otro gran nombre de la interpretación con Malquerida, el clásico de Jacinto Benavente, protagonizado por Aitana Sánchez-Gijón.

La nueva adaptación corre a cargo de Natalia Menéndez y Juan Carlos Rubio, con Menéndez también en la dirección.

El drama rural de Benavente gira alrededor de una familia marcada por los deseos ocultos, los celos y una tragedia que hace aflorar los conflictos enterrados. La presencia de Aitana Sánchez-Gijón y la recuperación de uno de los grandes textos del teatro español convierten el montaje en otra de las citas a seguir.

Aitana Sánchez-Gijón protagoniza la obra teatral’ Malquerida’. / MarcosGpunto

Sobre volver a empezar

Cerrará esta selección Personas, lugares y cosas, que llegará al Teatro Romea el 19 de diciembre con Irene Escolar como protagonista.

El texto de Duncan Macmillan, dirigido por Pablo Messiez, sigue a una actriz que entra en un proceso de rehabilitación y que debe enfrentarse a su propia identidad, sus adicciones y la frontera entre la vida y la representación. Irene Escolar y Pablo Messiez forman una de las parejas artísticas más interesantes de la escena contemporánea española.

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La programación reúne así grandes intérpretes, autores contemporáneos y clásicos revisados desde perspectivas actuales. De la memoria de Fernando Fernán Gómez reconstruida por José Sacristán a la nueva mirada sobre Fedra y Malquerida; del Roald Dahl interpretado por Josep María Pou al universo punk de Verborrea, pasando por las comedias familiares, los conflictos de pareja y los duelos interpretativos, los escenarios de la Región ofrecen durante los próximos meses una cartelera en la que merece la pena mirar tanto el título como los nombres que están delante y detrás del telón.