Marta Marín Luna: la química que mira a la mente

La trayectoria de Marta Marín Luna no se entiende sin la curiosidad. Una curiosidad temprana que se gestó en un hogar donde el estudio y la ciencia formaban parte del paisaje cotidiano y que con los años se transformó en una vocación académica sólida y en una mirada abierta hacia los grandes interrogantes de la mente humana. Profesora titular de Química Orgánica, Marta Marín es hoy una científica que combina el rigor del laboratorio con una profunda inquietud humanista, convencida de que la ciencia solo cobra sentido cuando dialoga con la sociedad.

Su formación como química comenzó en la universidad donde hoy imparte docencia. Allí realizó su tesis doctoral y consolidó su perfil investigador mediante estancias en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Vigo y centros de investigación en Alemania. Especialista en química computacional aplicada a la síntesis orgánica, su trabajo se centra en comprender cómo se forman las moléculas, cómo evolucionan las reacciones químicas y qué caminos invisibles recorren los átomos antes de convertirse en algo nuevo. Para ella, la química es tanto creación como observación: la posibilidad de sintetizar compuestos inéditos y, al mismo tiempo, de entender por qué y cómo ocurren esas transformaciones.

Sin embargo, Marta Marín nunca ha concebido la ciencia como un compartimento estanco. Desde sus primeros años de formación le interesaron la mente, la memoria y la conciencia, preguntas que la llevaron a explorar otras disciplinas y a reivindicar una visión interdisciplinar del conocimiento. Para ella, ser científica implica saber de química, pero también de filosofía, cultura, historia y divulgación. En esa defensa de una ciencia amplia y conectada con el mundo se reconoce heredera de los grandes pensadores clásicos, para quienes el saber no tenía fronteras rígidas.

Ese espíritu transversal la condujo a interesarse por las sustancias psicodélicas, pero exclusivamente desde el aula. Como docente en el Grado en Farmacia, comenzó a encontrar referencias constantes a estas sustancias al explicar neurotransmisores como la serotonina o al analizar documentales y estudios recientes sobre nuevas terapias psiquiátricas. Decidió estudiarlas con las herramientas que mejor conoce: la química, la historia de la ciencia y el análisis crítico.

Marta Marín sitúa a los psicodélicos en un largo recorrido histórico que va desde los rituales ancestrales y religiosos hasta los laboratorios del siglo XX, con figuras clave como Albert Hofmann y el descubrimiento del LSD. Para ella, estas sustancias —también llamadas enteógenas— no pueden entenderse sin su contexto cultural, científico y social, ni sin los prejuicios que las han acompañado durante décadas.

En sus charlas, Marta apuesta por contar la historia que hay detrás de las moléculas: quién las descubrió, por qué, en qué momento histórico y con qué consecuencias. Intenta explicar cómo ciertas sustancias, muchas de ellas relacionadas con la serotonina, pueden influir en la percepción, la conciencia y, potencialmente, en el tratamiento de trastornos como la depresión, la ansiedad o el Alzheimer.

Defensora de una ciencia responsable, subraya la importancia de la regulación, la información y el conocimiento frente a la prohibición. Para ella, la labor científica no termina en el laboratorio ni en la publicación académica, sino que se completa cuando la sociedad comprende, pregunta y debate. Por eso entiende la divulgación como una forma esencial de transferencia del conocimiento: una manera de devolver a la calle lo que se investiga en la universidad.

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Marta Marín representa a una generación de científicas que no renuncian a la especialización, pero tampoco a la mirada amplia. Una química que observa las moléculas sin perder de vista a las personas, y que entiende que explorar la materia puede ser, también, una forma de explorar la mente.