El legado de Francisco Rabal vuelve a escena

Francisco Rabal sigue siendo, 25 años después de su muerte –ayer fue su aniversario–, una de las figuras fundamentales de la cultura española del siglo XX. Intérprete de una filmografía que atraviesa buena parte de la historia cultural del país, su legado regresará este otoño a las salas, las exposiciones y los festivales con motivo del centenario de su nacimiento.

Una conmemoración con una gran dimensión nacional. Madrid, San Sebastián, Sevilla, Huelva y Cuéllar acogerán entre los próximos meses distintas iniciativas dedicadas al intérprete aguileño, desde una exposición y un libro hasta el estreno de un documental que recorre su trayectoria.

La Filmoteca regional proyectará una decena de películas del actor

El primero de estos homenajes llegará a la gran pantalla. 200 vidas, Paco Rabal, dirigido por Vanesa Benítez y producido por Horizon Media, MLK Producciones y PlanB, tendrá su estreno mundial en el 74º Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde cerrará la sección ‘Made in Spain’.

Paco Rabal caracterizado para su personaje secundario en ‘María Morena, una de las primeras películas en las que actuó. / Archivo Familiar/CARM

La película compartirá protagonismo en noviembre con la exposición Paco Rabal: huella y memoria, que podrá verse en Madrid y posteriormente en el Festival de Cine de Cuéllar. La muestra, construida a partir del archivo fotográfico y sonoro que la familia Rabal cedió a la Comunidad Autónoma, recupera materiales que permiten acercarse al actor más allá de sus películas.

Madrid acogerá además la presentación del libro El legado de Paco Rabal, editado por Joaquín Cánovas Belchí y Ángel Cruz Sánchez, una publicación que reúne distintas miradas sobre la trayectoria y la influencia del intérprete.

Durante noviembre, el documental y parte de la exposición viajarán también a los festivales de Sevilla, mientras que Huelva acogerá únicamente la película.

Profeta en su tierra

En paralelo a las actividades de homenaje en Sevilla y Huelva, Águilas y la Filmoteca de la Región de Murcia ‘Francisco Rabal’ se sumarán a la programación con nuevas proyecciones de 200 vidas, Paco Rabal.

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Paco Rabal en 1987 en una reunión con otros actores, entre ellos, Sancho Gracia. / Archivo Familiar/CARM

El homenaje tendrá continuidad en la Filmoteca regional durante el último trimestre del año. Una decena de películas repasará la última etapa de la trayectoria cinematográfica de Rabal y completará el recorrido cronológico por la filmografía del actor.