José Luis Jorquera: "Quería mostrar, más allá de un camino físico, un camino interior de transformación"

Voces del Camino de la Cruz de Caravaca de José Luis Jorquera, reúne relatos y reflexiones inspirados en las experiencias de los peregrinos que han recorrido los itinerarios del camino hacia la Ciudad Santa. Este libro constituye así, un recorrido literario y espiritual por las experiencias de quienes, a lo largo de los siglos, han recorrido los distintos caminos que conducen hasta la Ciudad Santa del noroeste murciano. Se trata de una publicación promovida por la Fundación Camino de la Cruz, la Real e Ilustre Cofradía de la Vera Cruz y el Ayuntamiento de Caravaca.

A través de relatos, testimonios y reflexiones, la obra recupera la memoria de los peregrinos y pone en valor el significado espiritual y cultural de la peregrinación. La edición especial de este libro, editado por Tirano Banderas, contribuirá a la difusión del Camino de la Cruz de Caravaca a través de las historias de peregrinos, así como a preservar el legado de quienes han mantenido viva esta tradición.

¿Cómo surge esta idea de crear Voces del Camino de la Cruz de Caravaca?

Se trata de una edición especial que ha sido posible gracias a la colaboración de los patronos de la Fundación Camino de la Cruz de Caravaca, a la cofradía de la Vera Cruz y al Ayuntamiento. Una edición que reúne por primera vez dos libros, en un mismo volumen que se titulan Traditio y Renovatio.

¿Qué quería aportar con este libro que no estuviera ya contado sobre el Camino de la Cruz de Caravaca?

Las motivaciones principales que me llevaron a escribir este libro fueron reivindicar la historia de las peregrinaciones a Caravaca, porque la peregrinación hasta la Ciudad de la Cruz no es algo nuevo, sino que es algo que hunde ya sus raíces en el tiempo. Quería leer las crónicas antiguas que recogían la tradición piadosa, que se había mantenido durante siglos de peregrinos anónimos más allá de los que se conocían como San Juan de la Cruz, Fernando el Católico, del virrey de Nápoles. Había muchos peregrinos famosos, pero había otros anónimos que estaban ahí y que los habían contado cronistas desde el siglo XVI, como Robles Corbalán o el padre Cuenca, y que habían dejado su huella en la basílica a su llegada. Creo que eran historias bonitas para ser contadas, para ser recordadas con un lenguaje que pudiera entender también el lector contemporáneo.

¿Y qué le llevó a buscar también las voces de los peregrinos actuales?

Desde hace algunos años colaboro con la Fundación y la Cofradía en tareas de voluntariado en la basílica y había conocido a muchos peregrinos, con historias fantásticas, que no quería que cayeran en el olvido. He seleccionado algunos de estos testimonios modernos y los he plasmado ahí. La tercera motivación era convertir este libro en una oportunidad para que el lector reflexione sobre lo que es la peregrinación, la espiritualidad que encierra el camino de la Cruz de Caravaca. Que más allá de un camino físico de senderismo para recorrer en bicicleta, andando o a caballo, se inicia el camino interior, de transformación. Quería que fuese un libro para el camino y del camino; de hecho, hay algunas páginas que quedan en blanco para que se siga reflexionando sobre esos valores que tanto los peregrinos de entonces, medievales, y de ahora nos están enseñando.

Importante la evolución que ha tenido Caravaca desde el año 2003, cuando se inicia esta nueva etapa del Año Jubilar.

El año jubilar de 2003 fue un auténtico punto de inflexión para Caravaca, para la historia del camino. Una historia que se sigue escribiendo cada día, incluso ahora en los meses de verano que, de forma histórica, nunca habíamos visto peregrinos por la orografía, la climatología también adversa, y ahora estamos viendo peregrinos todos los días y es una cuestión que nos dice mucho, existe una nueva. Hay personas que dedican su tiempo de vacaciones, de ocio, a cargar una mochila, venir desde cualquier punto de España o de Europa y llegar hasta Caravaca con todas las adversidades climatológicas; imagínate ahora que estamos teniendo hasta 40 grados en algunas partes del camino, por lo menos en la Región de Murcia.

Un total de ocho caminos, pero peregrinos que llegan desde cualquier lugar.

Efectivamente, hay ocho caminos señalizados que comparten esa denominación: ‘Camino de la Cruz de Caravaca’, aunque hay peregrinos que vienen desde sitios diversos donde no existe ningún camino que les conduzca particularmente hasta Caravaca, pero esos también están haciendo el camino de la Cruz de Caravaca, el suyo, el propio, y eso son historias que a mí me interesan muchísimo. Uno de los testimonios que recojo en el libro es de finales de 2024. Llegó en diciembre un peregrino de Bruselas, tres meses andando; pudimos verlo en la Iglesia de la Concepción con su ropa un poco raída y, cuando le preguntamos sobre la motivación, nos sorprendió mucho que viniera de Bruselas andando porque tenía una devoción hacia la cruz que las Carmelitas regalaron a Santa Teresa de Jesús y que se venera precisamente en el convento de las Madres Carmelitas de allí. Tenemos historias que nos enlazan con América, con Europa; estamos viendo peregrinos que ya no se circunscriben a la zona de la Región de Murcia o de Levante, sino que estamos viendo a peregrinos que vienen desde Madrid, desde el País Vasco, desde Francia, desde Alemania o Portugal, y eso nos habla mucho de la universalización de la Cruz, que tampoco es algo nuevo. En el primer libro, en el libro Traditio, hablamos mucho de México, de personas que tenían una devoción hacia la Cruz de Caravaca y que emprendieron en aquella época, en el siglo XVI, un larguísimo viaje atravesando el Atlántico, llegando a Caravaca desde Sevilla para postrarse en su capilla de la Veracruz.

Una realidad que es necesario que asimilemos.

Es una llamada de atención para que empecemos a valorar esta realidad, que no es nueva, pero que sí que se va afianzando el tema de las peregrinaciones a Caravaca como destino de espiritualidad y como meta transformadora, porque de eso va el libro también, de personas que llegan hasta Caravaca para regresar con el alma renovada.

En su paso por Cofradía también se encargó, a través de las redes sociales, de mostrar la presencia de la Cruz en el mundo, especialmente en América.

En el libro sí que enlazo mucho con América, porque es una cruz adoptada y adaptada en América. Hemos desarrollado desde Cofradía; también se está haciendo ahora desde la Fundación trabajos para seguir afianzando ese hermanamiento con América. Recuerda que tenemos un proceso ya iniciado con México, con el camino San Junipero Serra, que une el camino del fraile franciscano, que está bien plagado de cruces de Caravaca. Luego tenemos un camino que une Paraguay, Argentina y Brasil, que se llama el Camino de las Misiones. Está plagado precisamente de cruces de Caravaca de tres metros de piedra. De hecho, nos hemos basado en esas cruces para crear las que ahora están colocadas en diferentes espacios del camino de la Cruz de Caravaca, desde Navarra, Aragón, Granada y también aquí en Murcia, en Alcantarilla, en Cartagena.

Habrá un próximo volumen.

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Este trabajo no estaría completo sin una nueva entrega, que espero escribir el día de mañana, que será recorrer esos caminos y conocer los testimonios de esos peregrinos que los recorren con una fe compartida hacia esa imagen de la Cruz de Caravaca.