Manuel Nicolás: el profesor que convirtió el cine en una forma de estar en el mundo

Manuel Nicolás Meseguer pertenece a ese tipo de profesores que no solo enseñan cine, sino que lo viven como una forma de comprender la realidad. Hoy es profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad de Murcia; hasta hace poco más de un mes ha sido director del Aula de Cine, pero su relación con las imágenes en movimiento empezó mucho antes, en la infancia, cuando el cine formaba parte natural del paisaje doméstico. Creció como un niño de los 80 que veía en Televisión Española películas de Buñuel, Hitchcock, Chaplin o Rossellini, con normalidad, sin que fueran ciclos específicos de clásicos. Aquella familiaridad temprana con el cine no era aún cinefilia, pero sí el germen de una pasión.

Su entorno familiar no apuntaba hacia una vocación intelectual. «Mi padre era panadero, mis tíos matarifes y carniceros», recuerda. Sin embargo, en su barrio de Cobatillas había pequeños destellos de magia cinematográfica: vecinos que montaban cineclubs improvisados en sus bajos, proyectores de Super 8, carteleras del cine González o del autocine Flipper que él veía camino de casa. Ese paisaje, hoy casi desaparecido, alimentó una nostalgia que todavía conserva.

El verdadero despertar llegó en el instituto, gracias a un profesor de Historia, Ramón Ballesteros, que les proyectó Octubre, de Eisenstein. Aquello fue una revelación: «Me impactó… fue como una revelación». A partir de ahí, el cine dejó de ser solo entretenimiento y se convirtió en territorio intelectual. Estudió Historia del Arte atraído por las asignaturas de cine, y allí encontró a los profesores que marcarían su rumbo: Joaquín Cánovas y, sobre todo, Juan Francisco Cerón, quien lo animó a investigar las relaciones cinematográficas entre la Alemania nazi y la España franquista.

Su tesis doctoral, realizada con una beca del Ministerio, se centró en esas colaboraciones hispano-alemanas durante la Guerra Civil y los inicios del franquismo. Descubrió un mundo fascinante en los archivos alemanes: «Se conservan todos los expedientes de censura… los protocolos de las reuniones de las productoras». Ese trabajo de archivo, minucioso y casi detectivesco, fue para él una experiencia decisiva.

Tras la tesis, su trayectoria lo llevó al Centro de Estudios Ciudad de la Luz, en Alicante, donde impartió clases durante cinco años. Aquella etapa amplió su mirada: venía de las humanidades puras y allí convivió con estudiantes de comunicación audiovisual, proyectos de rodaje y una escuela de cine en funcionamiento. Cuando el proyecto se vino abajo, regresó a la Universidad de Murcia, donde finalmente obtuvo la titularidad en 2020.

Como docente, imparte dirección cinematográfica, realización televisiva y montaje. Pero su faceta más visible en los últimos años ha sido la dirección del Aula de Cine; desde ella ha impulsado ciclos como Sala de Cineastas, que cumple ya diez años, y ha colaborado estrechamente con la Filmoteca Regional en la programación y conservación del patrimonio cinematográfico. También ha promovido iniciativas formativas y, más recientemente, un cineclub universitario cuyo éxito le ha sorprendido.

Su mirada sobre el presente del cine es lúcida y crítica. Reconoce que la experiencia de la sala se está volviendo minoritaria, que los jóvenes consumen cine «fragmentado, en pantallas pequeñas, individual». Pero defiende con firmeza el cine como arte y como experiencia colectiva.

También reivindica la importancia de preservar espacios como el Cine Rex, apelando a la responsabilidad pública y al valor de los movimientos ciudadanos: «Es un síntoma de salud democrática que haya gente comprometida con una causa así».

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Manuel Nicolás es un profesor que transmite pasión por el cine, un investigador que rescata historias olvidadas y un gestor cultural que lucha por mantener viva la experiencia compartida de la sala oscura. Su trayectoria demuestra que el cine no solo se estudia o se enseña: se habita.