ExLibris Murcia vuelve a llenar la ciudad de literatura con más de 160 autores

Murcia volverá a convertirse en septiembre en un punto de encuentro para escritores, lectores y creadores. ExLibris, la Semana Internacional de las Letras de la Región, celebrará su novena edición del 21 al 27 de septiembre con más de 160 autores, poetas y artistas y una programación que combinará literatura con música, cine y otras manifestaciones culturales.

La edición de este año tendrá además tres nombres propios en su palmarés. El Premio Internacional de las Letras ExLibris Murcia 2026 ha recaído en la escritora colombiana Piedad Bonnett, mientras que el Premio Fomento a la Lectura distinguirá a la Librería Lello de Oporto y el Premio Editorial será para Norma Editorial.

Bonnett, poeta, novelista, dramaturga y crítica literaria, es una de las voces destacadas de la literatura en español de las últimas décadas. Su obra ha transitado por la poesía, la narrativa y el teatro y ha abordado asuntos como la memoria, la intimidad, la pérdida y las relaciones familiares. En 2024 recibió el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, uno de los principales reconocimientos de la poesía en español.

Su elección amplía una nómina de autores reconocidos por ExLibris en sus anteriores ediciones, entre ellos Javier Cercas, Soledad Puértolas, Amin Maalouf, Enrique Vila-Matas y Mircea Cărtărescu, ganador del Premio Internacional de las Letras en 2025.

Lello y Norma completan el palmarés

El segundo reconocimiento de esta edición mira hacia uno de los espacios donde la relación entre el lector y el libro adquiere una dimensión especialmente visible. La Librería Lello de Oporto, situada en el centro histórico de la ciudad portuguesa, recibirá el Premio Fomento a la Lectura.

Su arquitectura y su trayectoria han convertido este establecimiento en uno de los lugares vinculados al libro más reconocibles de Portugal. La elección responde también a esa capacidad para hacer de la librería un espacio de encuentro cultural y no únicamente de compra de libros.

El Premio Editorial ExLibris Murcia 2026 será para Norma Editorial, fundada en Barcelona en 1977 por Rafael Martínez Díaz. La editorial ha desarrollado una trayectoria especialmente ligada al cómic y la novela gráfica y ha publicado en España la obra de autores como Moebius, Milo Manara y Alejandro Jodorowsky. Entre sus reconocimientos figura el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural.

16 sedes, 80 actos y más de 20 ciclos vertebrarán la programación de este año

Los tres galardones permiten ampliar la mirada del festival sobre la cultura escrita: desde el autor que crea hasta la editorial que publica y el espacio que acerca los libros a los lectores.

La entrega de los tres premios tendrá lugar el 25 de septiembre en el Aula de Cultura de Fundación Mediterráneo. El festival, organizado por la Asociación Cultural Hay un tigre detrás de ti cuenta con el apoyo de la Comunidad Autónoma desde sus comienzos, además de la colaboración del Ayuntamiento de Murcia, la Universidad de Murcia y Fundación Mediterráneo, entre otras entidades.

Más de 160 participantes

La organización ha anunciado la participación de más de 160 autores, poetas y artistas en una programación repartida por distintos espacios de Murcia. El festival incluirá conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, paseos literarios, cine, música y poesía.

El programa completo de 2026, con la relación definitiva de participantes y los ciclos de la edición, se irá conociendo a lo largo de esta semana.

La cifra anunciada, sin embargo, da cuenta de la dimensión que ha adquirido una cita que desde sus primeras ediciones ha buscado combinar la literatura con otras disciplinas y sacar la conversación sobre los libros de los escenarios estrictamente literarios. Este año se suman treinta nombres más que en la pasada edición.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, defendió durante la presentación el carácter cultural y social de la iniciativa y subrayó "la importancia de crear espacios que acerquen la lectura a públicos de distintas edades". En ese sentido, destacó especialmente "la necesidad de fomentar el contacto con los libros desde las edades más tempranas".

Los tres premios se entregarán 25 de este mes la Fundación Mediterráneo

Conesa señaló que ExLibris "tiene un gran impacto cultural" y también "una dimensión social vinculada a la creación de espacios que favorezcan el encuentro con la lectura". Durante la presentación definió la nueva edición como una oportunidad para que Murcia vuelva a convertirse en un lugar «que rezumará literatura por sus cuatro costados».

Una de las señas de identidad de ExLibris es precisamente esa voluntad de ampliar el territorio de la literatura. La programación no se limita a encuentros con escritores o presentaciones editoriales, sino que incorpora cine, música, poesía y propuestas vinculadas a las artes.

Esa dimensión también se refleja en la identidad gráfica del festival. Durante la presentación, el director de ExLibris, Victorio Melgarejo, explicó que el festival «no plantea la elección de su imagen como un concurso, sino que confía cada año su cartel a un creador». El de esta novena edición lleva la firma del artista Juan Miguel Sánchez Nieto, que toma el relevo de los creadores que han participado, una nómina que refleja la apuesta de la Semana de las Letras por incorporar las artes visuales a su identidad.

16 sedes, 80 actos y más de 20 ciclos

La novena edición de ExLibris se extenderá por 16 sedes con 80 actos y más de 20 ciclos, en una programación que reunirá a más de 200 participantes, según explicó durante la presentación el director del festival, Victorio Melgarejo. Aunque la Semana Internacional de las Letras se desarrollará oficialmente del 21 al 27 de septiembre, algunas de las propuestas comenzarán antes, como una exposición en La Innovadora, el día 10, y otra en el Claustro de la Merced, el día 15.

Melgarejo avanzó una programación especialmente amplia y diversa, con una apuesta destacada este año por la inclusión social y la diversidad. Junto a estos contenidos, ExLibris abordará otros territorios como la historia, la poesía, la Generación del 27, la novela histórica, el periodismo, la literatura infantil y la relación entre filosofía y literatura.

El programa se abrirá además a otras disciplinas y formatos con propuestas vinculadas al cine, en colaboración con la Filmoteca Regional, los conciertos y el teatro, reforzando una de las características de ExLibris: hacer de la literatura el punto de partida de una programación que se extiende hacia otros ámbitos de la cultura. "Hay muchas cosas. Este año hemos apostado mucho por la inclusión", resumió Melgarejo durante la presentación.

Noticias relacionadas

ExLibris regresará así en septiembre con una propuesta que tiene en el libro su centro, pero que encuentra su verdadera dimensión en todo lo que puede suceder alrededor de él: leer, conversar, escuchar, mirar y encontrarse.