Casapalma: "Cogemos las canciones tradicionales y les ponemos ropa de hoy"

Desde Cantabria llegan esta noche al Museo de la Música Étnica Fundación Blanco Fadol, dentro del ciclo A la luna de Barranda, el dúo Casapalma, formado por Irene Atienza y Yoel Molina, que dan una vuelta más a la música tradicional adaptando jotas y tonadas a los ritmos electrónicos.

Hay revoluciones que no nacen en las grandes capitales, sino en la cocina de una casa de pueblo en el valle de Cabuérniga. Allí, entre los muros de la vivienda familiar conocida como Casapalma, se gestó uno de los fenómenos más fascinantes de la música de raíz en España. El dúo Casapalma, integrado por la vocalista Irene Atienza y el productor y guitarrista Yoel Molina, ha conseguido lo que parecía imposible: transformar la centenaria canción montañesa cántabra en la banda sonora de la escena electrónica y el pop alternativo actual.

El origen del proyecto está marcado por el retorno y el arraigo. Tras vivir una década en Brasil empapándose de los ritmos sudamericanos, Irene Atienza regresó a Cantabria coincidiendo con la pandemia. En ese periodo de introspección conectó virtualmente con Yoel Molina, un guitarrista formado en el prestigioso Conservatorio Superior de Ámsterdam que buscaba experimentar con la producción digital.

Esta noche en A la luna de Barranda, llega música cántabra adaptada a los ritmos de nuestros días.

Exactamente. Estamos presentando este año nuestro segundo disco, Jotas, por lo que será un concierto que gira en torno al baile de la jota. Hemos hecho un trabajo respetando los códigos de la pandereta, que siempre marca los cambios del baile, profundizando bastante en esa cuestión. También tocaremos temas de nuestro primer trabajo, Montañesas, haciendo esa mezcla de lo tradicional con lo contemporáneo.

¿Cómo nace Casapalma?

La pandemia a muchos de nosotros nos dio un giro de 180 grados. En este caso, yo vivía fuera, estuve en Brasil durante 10 años y con la pandemia decidí volver a Cantabria; concretamente, vine al pueblo de mi familia, a Cabuérniga, un pueblo en la montaña, que tiene 60 habitantes en invierno. Y aquí me quedé. Por otro lado, Joel hizo lo mismo, volvió al pueblo de su abuela, y ahí nos conocimos. Queríamos hacer un proyecto para cantar la música que nos pertenecía por territorio, la música que yo había cantado de pequeña, el folclore, la tradición, así que volví a entrar en contacto con todo eso, y me despertó las ganas de cantar estas canciones que se han cantado durante tantos años. Empezamos el proyecto aquí en Cabuérniga, en la casa de la tía de mi abuelo, la tía Palma, y en honor a ella y a esta cocina que nos acogió para grabar el primer disco, le pusimos Casa Palma al proyecto.

¿Qué particularidades tiene la mezcla que realizan?

Se trata de canciones tradicionales, todas de más de cien años, canciones que vienen de la tradición oral, las canciones que se han cantado en los bailes antiguamente, antes de que tuviéramos la música grabada. Nosotros cogemos ese repertorio y, por decirlo de alguna forma, le ponemos ropa de hoy, lo hacemos desde nuestra perspectiva, de nuestros días, de la música que nosotros escuchamos. Son las canciones tradicionales, que además son reconocibles, porque no le hemos cambiado ni la letra, ni la melodía. Es tal cual son; esas canciones han sido siempre, pero con una ropa diferente; las hemos pasado un poco por la música contemporánea.

Detrás de todo el proyecto, hay una parte importante de investigación.

La verdad que sí, porque para profundizar en estos asuntos de la tradición y de la etnografía, hay que saber y dedicarle muchas horas a la búsqueda de repertorio, a indagar e investigar. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos un asesor etnográfico, que es un amigo que lleva muchísimos años estudiando todas estas canciones, también el baile, la vestimenta; es un experto en Cantabria y nos ha ayudado muchísimo en el proceso, sobre todo de este segundo disco. Así que tenemos mucha suerte porque tenemos a alguien que nos va abriendo el camino para profundizar en la raíz, que no se puede hacer a la ligera ni de cualquier forma; hay que hacerlo con respeto y entendiendo el contexto, sabiendo por qué se cantaban esas canciones, dónde y cuándo.

¿Cómo es Cabuérniga y cómo se vive allí la música de raíz?

Cabuérniga es uno de los pueblos de Cantabria que, afortunadamente, todavía mantiene muy vivo el folclore. Aquí tú puedes ir a alguna taberna y escuchar a los hombres cantar canción montañesa, que es esa canción que se canta a capela y que es un canto más bravo. También hay mucha tradición de coro ronda, que son hombres que se reúnen para cantar esas canciones de ronda. Antiguamente se rondaba a la ventana; hoy ya no, pero se reúnen los coros ronda, hay mucha tradición. También de pandereta; aquí se han impulsado mucho las escuelas de música tradicional. Tenemos la suerte de que en el valle de Cabuérniga el folclore todavía está muy vivo y puedes verlo tal cual es. Aunque los bailes de pandereta ya se han perdido. Es un valle muy cantarín.

¿Cómo descubre la música de raíz de allí?

Por mi familia. A mí esto me viene del pueblo. Desde pequeña he ido a las fiestas, a las romerías; allí se escuchaba el pito y el tambor, los hombres cantar. En mi casa se ha contado mucho siempre la canción montañesa. Me gusta especialmente; es algo que he cantado desde pequeña porque mi madre lo cantaba, mi abuelo también, y siempre me ha acompañado. Ahora me gusta todavía más porque, al profundizar, vas descubriendo que hay muchísimo repertorio, que es muy variado y bonito.

Un día decide marchar a Brasil, y realizar otros proyectos musicales.

Sí, la verdad es que la vida me llevó primero a Barcelona y luego de ahí a Brasil, donde estuve diez años y grabé varios discos. En aquella época hice bastantes cosas. Fue una etapa preciosa de la que guardo muy buen recuerdo. Siempre intento volver a Brasil y no perder el contacto con los músicos. Me quedé enamorada de cómo tratan la música..

¿Hay similitudes entre la música de raíz brasileña y la española?

Hay una parte del folclore o de la música tradicional en Brasil, sobre todo en el nordeste del país, que utiliza rabel, que allí se llama rabeca, que utiliza pandero, que aquí se usa la pandereta, y sobre todo en la zona de Pernambuco hay muchísimas semejanzas en algunas manifestaciones folclóricas con semejanzas de aquí, concretamente de la zona del norte, en Cantabria, como el rabel, que es muy conservado y usado aquí en la música tradicional. Otro tipo de manifestaciones, como son las mascaradas de invierno, que allí también tienen una cosa muy parecida. Me chocó mucho ver cómo estamos conectados.

¿Tienen próximos proyectos?

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Ahora estamos por lanzar una película que hemos grabado en colaboración con el colectivo etnográfico Brañaflor y Jorge Rojas, un director de cine. Estrenamos el próximo 22 de octubre, que se llama La Suite de los Riconchos; se trata de un pequeño homenaje al alma del baile tradicional de Cantabria. Estamos a tope con ese lanzamiento. Nosotros nunca paramos, así que también estamos trabajando en nuevas canciones para lanzar el año que viene un tercer disco.