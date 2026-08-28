Pía Tedesco rescata a las pioneras del swing en Mares de Papel

La multiinstrumentista, cantante, compositora e investigadora argentina Pía Tedesco rescata con su proyecto Las Pioneras del Swing nombres en femenino como los de las Hermanas Russell, la vasca Mary Merche y la genial Rina Celi, pionera e innovadora del género swing o ‘música hot’, como se conocía aquí en los años 30.

En formación de quinteto, Pía Tedesco trae a Mares de Papel las melodías más populares de la era del swing en España, trasladándose a los tiempos de la posguerra, momento en el que estas músicas llegaban a nuestro país.

Se trata de un concierto-recital que rescata a las primeras cantantes de swing españolas (1940-1955), valientes que rompieron moldes con letras adelantadas a su tiempo o adaptadas a los cánones sociales de aquella época. En teatros llenos, estrellas de revista y cupletistas integraban en su repertorio tanto melodías populares de sus pueblos como canciones adaptadas al español procedentes de Francia, Alemania o los EEUU: melodías de foxtrot, swing y bebop con las letras completamente cambiadas hasta tal punto que al escucharlas hoy, no se puede evitar sonreír.

Pía Tedesco se mueve como pez en el agua en un universo lleno de tintes teatrales y cabaretísticos, con un estar en escena novedoso y divertido.

Fecha: Viernes 21, a las 22.30 horas

Lugar: Complejo Deportivo de Mazarrón

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Precio: 15 euros