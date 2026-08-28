Ya está en Netflix la serie rodada en la Región que promete colarse entre lo más visto

La miniserie 'Toda la verdad sobre mis mentiras', basada en la novela homónima de Elísabet Benavent y rodada en la Región de Murcia en junio del año pasado con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, se puede ver desde este viernes en Netflix a nivel global.

Aunque acaba de estrenarse este viernes, 28 de agosto, la producción promete colarse en la lista de series más vistas de Netflix en España, ya que así ocurrió con 'Valeria y 'Un cuento perfecto', también basadas en novelas de Benavent y estrenadas en la misma plataforma de streaming.

La miniserie narra la historia de Coco y Marín, dos amigos que viven juntos desde hace años. Con su pandilla al completo, están a punto de emprender un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca. Lo que debería ser una aventura de exaltación de la amistad se convierte en una bomba de relojería cuando poco a poco empiezan a desvelar los secretos que se esconden entre ellos.

Reparto durante el rodaje en las playas de Mazarrón / Netflix

Grabada en Mazarón y Lorca

La Región de Murcia Film Commission, junto con la film office del Ayuntamiento de Mazarrón, facilitó la grabación en las playas de Percheles, Rihuete y Bahía, así como en las calas de Bolnuevo.

El Hotel Bahía, un supermercado y varias carreteras entre Mazarrón y Lorca también aparecen como escenarios de la trama de esta adaptación de Netflix, realizada en colaboración con Plano a Plano, que se rodó entre el 2 y el 19 de junio del año pasado.

'Toda la verdad sobre mis mentiras' está protagonizada por Daniel Ibáñez, Itziar Manero, Ricardo Gómez, Brays Efe, Lucía de la Fuente y Clara Sans, entre otros.

La adaptación de Netflix de la novela cuenta con la propia autora, Elísabet Benavent, y Ángel Armada y Marina Pérez como productores ejecutivos. César Benítez es el productor y María Togores dirige la miniserie junto a Marina Pérez, quien también está a cargo del guion junto con Montaña Marchena.

Habrá que esperar unos días para ver si la serie sigue los pasos de anteriores historias de la autora .se cuela en el 'top' de lo más popular de Netflix en nuestro país.