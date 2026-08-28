Miguel Ríos: "¡Tengo agotado el comodín de las despedidas! Me despediré a la francesa"

Miguel Ríos vuelve a la carretera a sus 82 años, tras seis décadas de trayectoria, para presentar El último vals, un proyecto cargado de memoria y lucidez que demuestra que su música está muy lejos de sonar a despedida. Pionero indiscutible del rock en español y figura fundamental de nuestra cultura, desde que traspasó fronteras con su Himno de la alegría, marcó un antes y un después con el mítico Rock and Ríos, y demuestra una vez más que mantiene intactas la pasión y la energía para subirse a un escenario. Tras recuperarse de un leve traumatismo craneal sufrido recientemente en su domicilio, retoma su gira acompañado por The Black Betty Boys, con un repertorio directo y desnudado de artificios.

El último vals es una obra de madurez donde no se muerde la lengua. Desde la sátira nacida de sus propias vivencias —como en Más dulce será la caída junto a Luis Prado— hasta la firme defensa medioambiental de No es la tierra, estúpido. ¡Eres tú!, reivindica el papel del arte como herramienta de conciencia social.

Miguel Ríos reaparece con la autoridad que da la historia, la libertad de quien no tiene nada que demostrar y un mensaje contundente: "Tengo voz, me queda pelo, tengo historias para ser cantadas".

Tras el susto del accidente doméstico, ¿cómo te encuentras físicamente para afrontar el ritmo de la gira El último vals?

Afortunadamente, después de la caída, he dado cuatro conciertos y me he sentido muy bien. Agradezco las muchas pruebas de cariño que me han hecho llegar mis mecenas y los medios, preocupados por mi estado de salud.

The last waltz fue la despedida del grupo The Band. ¿Qué significa para ti el título de El último vals? ¿Cómo hay que interpretarlo?

¡Yo tengo agotado el comodín de las despedidas! Me despediré a la francesa. Aunque la biología me está manteniendo en una forma razonable para mi edad, las ‘averías’ me comen por dentro. Creo que la canción El último vals es tan buena, para mí, que merece dar título al disco. Cuenta el fin de una relación que me dejó un sabor amargo. He tardado en escribirla.

Suena a cierre, pero insistes en que no es una despedida definitiva. ¿Por qué bautizar el proyecto con ese halo de despedida si la música sigue fluyendo? ¿Qué mantiene encendida esa llama cuando muchos otros habrían optado por el retiro?

Que fuera el título que usó The Band para su despedida puede que induzca a equívoco. Un rockero se retira cuando sus mecenas no compran entradas y discos, cuando lo abandonan las musas o cuando pierde la voz. Ninguna de las tres cosas me pasa. No hay nada más difícil de dejar que un oficio donde te pagan por hacer lo que te gusta, además de mi adicción a ver al público disfrutar.

La biología me mantiene bien para mi edad, pero las ‘averías’ me comen por dentro

En esta gira te acompañan Black Betty Boys con una mezcla de rock y country. ¿Qué aporta este sonido electroacústico al repertorio frente a las grandes producciones eléctricas del pasado?

No me gusta repetirme mucho, por eso he tocado con orquestas sinfónicas, big band y en acústico. Los chicos de la Negra Betty son la banda ideal para esta gira. Son de una ductilidad encomiable, tocan muchos instrumentos y, como el repertorio está compuesto de algunas canciones del nuevo disco y los viejos éxitos, esa maestría es imprescindible.

José Nortes ha sido una pieza fundamental en la producción de este trabajo. ¿Cómo ha sido el proceso de orfebrería emocional junto a él para desnudar las canciones a nivel artístico y personal?

A José lo admiro, aprecio su talento y su talante, y trabajar con él, en el estudio y en directo, es un lujo. Cuando empezamos El último vals, queríamos hacer canciones que contaran mi vida y mis recuerdos en el momento actual. Historias de la edad tardía. José me mandaba melodías, y yo, inspirado por ellas, me ponía a escribir mis historias. Fue un proceso muy fructífero y apasionante, porque nos retroalimentábamos. Luego, José, como productor, enroló al pequeño genio que es Luis Prado, y el disco cambió a mejor.

«El futuro me ha dejado atrás», cantas en Si pudiera parar el tiempo. ¿Qué sensaciones te recorren al cantarla?

Yo me aferro a En la edad tardía sigo en pie. Es curioso, fue la primera canción que hicimos, y creo que marcó la línea de verdad del disco. Soy consciente del estado vital en el que me encuentro. Quizá la celebración pública de mi ochenta aniversario, en la Plaza de Toros de Granada, compartida con los grupos que me gustan de mi tierra, marcó la percepción del cambio de edad al que me enfrentaba. Fue como la sensación que se tiene al cumplir cuarenta tacos, pero multiplicada por dos.

Un rockero se retira cuando sus mecenas no compran entradas y discos o pierde la voz

En el festival Starlite de Marbella respondiste con contundencia a un espectador diciéndole: «¿Cómo voy a callarme? Soy un ser político». ¿Al público actual le cuesta digerir el compromiso social sobre el escenario?

No, fue la única vez que me pasó en la gira. No, la gente que viene a verme, en su gran mayoría, tiene una visión humanista y progresista de la vida, cercana a la mía.

No es la tierra, estúpido. ¡Eres tú! carga directamente contra el negacionismo climático y el capitalismo contaminante. ¿Ha cambiado la función del rock como herramienta de protesta desde la época de Rock and Ríos hasta hoy?

El Rock and Ríos sucedió en un cambio de paradigma político. Era el tiempo del cambio. Ahora, desde la llegada de Trump al poder, una forma de autarquía está propugnando una vuelta a las viejas ideas fascistoides que niegan el deterioro del planeta a base de un negacionismo abstruso, y otras satrapías, como el genocidio de Gaza, la invasión de Ucrania, la guerra del golfo pérsico y otros abusos de poder que dificultan la vida de los más débiles.

Las voces del jilguero, inspirada en la novela de Eva Losada, cierra el disco. ¿Qué encontró en esa lectura para querer convertirla en un canto a la libertad?

Tengo la suerte de que Eva termine novela cuando ando metido en un disco. Soy un rendido fan de la literatura de Eva Losada. Es una autora de la que leo las galeradas y siempre me emociona, por la extrema sensibilidad de los temas que trata y por su prosa intimista, pero el texto de la canción es de Eva. Yo me limito a disfrutar cantándola.

Tendremos que luchar contra el individualismo si queremos un futuro digno

En Marrakech Express, de nuevo recurres para un título a clásicos del rock (CSNY); revive el espíritu de la generación hippie. Mirando atrás, ¿cuánto queda hoy en Miguel Ríos de aquel joven que empezó en Granada a principios de los sesenta?

Tuve la suerte de vivir en Los Ángeles cuando todo estaba pasando. El éxito del Himno a la alegría me llevó allí en 1970. Todo pasa y todo queda, decía Machado por boca de Serrat. Es una gran filosofía para andar por la vida. Creo que lo que nos constituye como personas son las vidas que hemos ido acumulando.

Tal como está el mundo, ¿hay razones para el optimismo? ¿Un consejo para ser feliz?

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