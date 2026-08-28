José Claros: La India que cabe en una mirada

«…Todo resplandece […], es un resplandor sin violencia, una luz reconciliada con las sombras. Las cosas parecen animarse secretamente, emiten llamadas, responden a otras llamadas, no se mueven y sin embargo vibran, están vivas con una vida distinta […], maleza de líneas, figuras, formas, colores… los lazos de los trazos, los remolinos de color donde el ojo se ahoga…» Octavio Paz

En esa gran composición poética en prosa, que es El mono gramático, Octavio Paz explora la relación del escritor –en este caso de él mismo– con el lenguaje, y para ello utiliza como excusa las sensaciones, los estímulos y las visiones que encuentra y se cruzan en el camino, en el viaje, que discurre de Delhi a Galta –Octavio Paz fue, entre los años 1962 y 1968, embajador de México en India–, y las contrapone con su propia identidad como autor, en tanto en cuanto individuo perteneciente a la cultura occidental. La India –llegaría a señalar– me puso frente a otra civilización. Fue una experiencia singular, como mirarse en un espejo y ver aparecer otra persona que también, extrañamente, es uno mismo. En Octavio Paz se difuminan, hasta desaparecer, dos percepciones, dos conceptos que, en lo que respecta a la India, habían actuado de referencia en el imaginario europeo y, por extensión, occidental. Uno, referido a esa idea colonial, y casi patriarcal, que contribuyó a divulgar Rudyard Kipling en dos de sus grandes obras: El Libro de la Selva y Kim; el otro, hacía más hincapié en aspectos de carácter más exótico y menos colonialista, que fueron recogidos en un memorable librito, Vacación Hindú, de corte autobiográfico, escrito por Joe Ackerley en 1921 y publicado en 1932. En el mexicano, el choque cultural, el interés por acceder a lo que no se termina de comprender, deviene, sin embargo, un posicionamiento experiencial y autorreflexivo.

Pepe Claros nos propuso en India una muestra expositiva que presentó en el Museo de Bellas Artes de Murcia entre diciembre de 2013 y marzo de 2014, la reconstrucción de su propio viaje al país asiático. Un viaje que contaría en la exposición, como colofón y resultado del mismo, con pinturas, joyas e incluso con alguna propuesta instalativa. Un recorrido por las salas del museo que marcaba las pautas que el propio pintor había seguido en su periplo: Agra, Jaipur, Pushkar, Jodhpur, Benarés y Udaipur. India, un reconocimiento a sus gentes y a la memoria imperecedera que los lugares vividos a lo largo del viaje dejaron en el alma del pintor. Y, sobre todo, un proyecto realizado desde la más absoluta libertad creativa.

JOSÉ CLAROS / L. O.

En Una obra maestra, película de Giuseppe Capotondi, basada en el libro de Charles Willeford, el pintor Jerome Debrey (Donald Sutherland) se dirige al crítico de arte James Figueras (Claes Bang) y, tras una breve conversación, acaba confesándole que uno de los grandes placeres de ser artista es que no tienes que comerciar –ni comportarte, añadiría yo– con el mundo según las reglas. Una cita traída aquí a colación para poner de manifiesto que Claros no ha obrado nunca, en ninguna de sus propuestas artísticas, en ninguno de sus proyectos, saltándose el precepto de obrar con libertad absoluta en lo que a su trabajo se refiere. En Claros siempre ha estado presente el verdadero significado de exponer: Exponerse ante la mirada del público, ante los otros, sin miedos ni cortapisas.

India. Ebrio de colores, de olores y de sonidos, el viajero se siente desfallecer. Lo que ha visto no es una ciudad, ni tan siquiera un país, sino un mundo. Un mundo sugerente, extraño y misterioso. En Rajastán, bajo la fortaleza de Mehrangarh, las casas de Jodhpur se extienden pintadas de color azul para ahuyentar los mosquitos e impedir el calor; un hormiguero de gente, un batiburrillo de razas y religiones, una explosión de vida y un caos de tal belleza como solo las grandes metrópolis asiáticas pueden generar. Estratos étnicos, sociales y religiosos, muy diversos, se superponen. Un laberinto de callejuelas… y una calle, el silencio extraño de una calle; de esta calle, de este Paisaje de Jodhpur… con los expresivos tonos azulados de sus fachadas iluminados de amarillo a la caída del sol, abrasador, de la tarde. La posible pasión por lo exótico se diluye ante la verdad de este paisaje urbano.

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En Pepe Claros hay una permanente voluntad de viajar: México, Marruecos, Etiopía, Egipto, China… Europa, Asia, África… De conocer gentes, lugares, culturas… Pero también de compartir el viaje, de hacer que se convierta en una experiencia, sin la cual sería incomprensible entenderlo como pintor o como creador de objetos artísticos… Objetos, pintura, instalaciones, acciones… complementos, productos… cuyo objetivo es hacernos partícipes de lo vivido. Quizá tan solo se trate, como ocurre en su pintura, de sentirse y reivindicarse libre y alado como un pájaro, uno de esos pájaros con los que llegó a soñar que se identificaba en otros tiempos, en otros años más jóvenes y esperanzados.