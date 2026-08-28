Francisco Solana: El mar que existe dos veces

«Estoy delante del mar. / Ahí está. / Ahí está el mar. / Lo miro. / El mar. Ajá. / Es como en el Louvre». Göran Palm. El Mar

En este breve poema, casi un epigrama, el poeta sueco Göran Palm juega con la ironía, y nos sugiere un juego de concordancias entre la realidad y la representación; y la forma en la que ese nivel de relación opera en la mente y los recuerdos del observador. ¿Qué es más real, el mar que se extiende ante nuestra vista, o el mar representado en alguno de los cuadros de Géricault o en las obras de tema veneciano, que el visitante puede contemplar en el Louvre? O quizá el poeta se refiera a las emociones que sentimos ante la contemplación de la naturaleza, semejantes a las que nos invaden ante la belleza de una obra artística. Preguntas sin respuesta, pero que atienden a la verdad del arte, donde la obra puede llegar a ser tan verdadera, tan determinante en nuestra percepción, en nuestras vidas, como el objeto, la situación o la acción a la que alude y hace referencia.

La visión plástica de Francisco Solana está impregnada de un sugerente realismo formal. Sus impresiones de la naturaleza y su descripción del paisaje, con el mar protagonizando la obra en bastantes ocasiones, hacen que su trabajo nos parezca, como vemos cuando contemplamos este cuadro, cargado de connotaciones casi románticas e idealistas. Un juego de percepciones que alude a la proximidad de lo representado, proponiéndonos, simultáneamente, un cierto distanciamiento en su enfoque; pero que nunca renuncia a una evidencia, la de encontrarnos, y sabernos, conocedores de una situación vivida, nunca inventada y, por tanto, autentificada por la propia experiencia del pintor. El arte como manifestación de la verdad de lo vivido, como irrenunciable vínculo con lo representado.

FRANCISCO SOLANA / L. O.

Las imágenes de Solana siempre sugieren, me atrevería a señalar, un aspecto casi simbólico. Es como si nos enfrentáramos a una pintura definida y conclusa, pero en cierta manera, y medida, controladamente ascética y en proceso. No pretende el pintor obsequiarnos con adornos innecesarios. El color, sus contrastes, la firme pincelada, discurren ante nuestros ojos como –valga aquí el símil– trazos –o peces– centelleantes. Lo artístico y lo existencial están, en los lienzos de Solana, indisolublemente entrelazados con la naturaleza y el paisaje. Un paisaje, en este caso marmenorense, que se nos muestra en esta visión, en este óleo: La Isla del Barón, lejano y, a la vez, tan cercano.

La composición, el tono, se mantienen en su obra sujetos a estructuras formales, lo que no impide que el artista pueda incurrir en una amplia variedad de registros procedimentales, sin traicionar una temática que forma parte de sus vivencias y está vinculada a la atracción del madrileño por el mar, como no puede ser de otra manera dada la pertenencia de Francisco Solana a un ámbito territorial, Cartagena, más allá del lugar de nacimiento.

La obra formó parte de la exposición Azul Marino, que Solana celebró en 1999 en la Sala de la Muralla Bizantina de Cartagena. Una muestra que recogía ya su pasión por el mar y la navegación, por los viajes y la aventura –La Habana, Miami, Las Islas Vírgenes…–. Exposición en la que hizo un guiño a uno de sus pintores de referencia, en los rocosos paisajes costeros y en los faros que protagonizaron algunas de las piezas expuestas. Y, en especial, en un cuadro que tituló, de forma explícita, y sin lugar a dudas ni ambivalencias, Hopper estuvo aquí. Sí, una muestra en la que incluyó esta Isla del Barón como una forma de mostrar los vínculos del pintor con el Levante mediterráneo y con el Mar Menor.

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En este óleo, la curva que marca la trinchera del ferrocarril –otra referencia al pintor de Nyack–, del FEVE, que une la ciudad portuaria con la costa, cruza el páramo, casi despojado de vegetación, que se extiende a los pies de la sierra minera de La Unión, acercando nuestra mirada a la línea blanca de la población costera de Los Nietos y, al fondo, dominando la acotada extensión del Mar Menor, la Isla del Barón bajo un nuboso cielo azulado que bien podría parecer presagiar una leve tormenta. Un paisaje matizado con expresivas y contrastadas pinceladas ocres y terrosas; un paisaje para ser conservado en la memoria. El mar, ajá, ahí está el mar. Lo miro, es como en el Louvre, solo que más cercano. Invitándonos a una incitante y sugerente navegación. A una ensoñadora y apacible contemplación.