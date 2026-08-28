Música
Despistaos se adapta a los nuevos tiempos tras dos décadas de rock
Con más de veinte años de trayectoria, el grupo combina sus grandes éxitos, como ‘Física o Química’ y ‘Cada dos minutos’, con los temas de su último disco, ‘Un millón de madrugadas’
Despistaos marcaron la música de los 2000. El grupo alcarreño alcanzó uno de sus mayores éxitos en 2008, cuando lanzaron la canción vinculada a la popular serie televisiva Física o Química, que terminó convirtiéndose en uno de los temas más identificativos de aquella generación.
Tras veinte años de carrera, pocos proyectos musicales cuentan con una legión de seguidores como la de Despistaos, abarrotando sus conciertos y siguiéndoles incansables en redes. El grupo ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Tras once discos de estudio, más de 500.000 seguidores en redes, 1.500.000 de oyentes mensuales en Spotify, 80.000.000 de visualizaciones de sus vídeos, giras interminables en España, Europa y Latinoamérica y más de 1.500 conciertos a sus espaldas, pueden decir sin complejos que están en un buen momento.
En directo, Despistaos destacan por su energía y por un repertorio repleto de canciones muy conocidas. Física o Química, Cada dos minutos, Gracias o Estoy aquí sonarán junto a los temas de su último disco, Un millón de madrugadas (2025). Su reconocible estilo, entre el rock urbano y el pop, se aleja de fórmulas fáciles, apoyado en melodías directas y letras que conectan con varias generaciones. Esa combinación les ha permitido consolidar su fiel base de seguidores, y no planean bajarse de los escenarios en los próximos meses: después de su movido verano, iniciarán la gira Un millón de madrugadas por salas de toda España, para presentar el último disco y corear con el público sus grandes éxitos.
Despistaos también se han ganado el respeto y el cariño de grandes artistas y bandas, lo que les ha llevado a colaborar con La Oreja de Van Gogh, La La Love You, Funambulista, Taburete, Maldita Nerea, Sidecars, Marlena, Veintiuno, Álex Ubago, Shinova...
Los directos de Despistaos son una apuesta segura, con un repertorio cargado de hits históricos y canciones más recientes (Mi accidente preferido, Mientras bailas sola, Las cosas se me olvidan, Lo contrario de ninguno...) que mantienen el nivel.
Fecha: Sábado 29, a las 23.00 horas
Lugar: Plaza España, Cieza
Precio: Entrada gratuita
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