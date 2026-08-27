Murcia recupera la obra de Elisa Séiquer con una gran exposición antológica en el Almudí

Murcia recuperará durante la Feria de Septiembre la obra de Elisa Séiquer, una de las escultoras más destacadas de la Región en la segunda mitad del siglo XX, con una exposición antológica que reunirá en el Palacio Almudí más de un centenar de piezas. La muestra, titulada 30 años después. Elisa Seiquer: la escultura. Exposición antológica, abrirá sus puertas la próxima semana y llega cuando se cumplen tres décadas de la muerte de la artista, fallecida en Murcia en 1996 a los 50 años.

Comisariada por Tomás Ruiz Planes, la exposición recupera dibujos, retratos, bustos y otras piezas de la escultora, con alrededor de 40 obras que no se habían mostrado hasta ahora. Parte de los fondos llegan desde Bélgica, Madrid y Alicante, configurando una mirada amplia sobre una trayectoria que todavía conserva zonas poco conocidas.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha supervisado el montaje de la muestra, que abrirá sus puertas la próxima semana y recupera el legado de una de las creadoras más destacadas de la historia cultural de la Región. El edil a subrayado que "Elisa Seiquer es una de esas grandes artistas que ha dado la historia del arte en esta región, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y pertenece a esa familia de pintores y escultores que tantos momentos buenos y tantas bondades ha dado a esta tierra".

Una escultora que buscó su propio lenguaje

Elisa Séiquer nació en Murcia en 1945 y se inició desde muy joven en el dibujo y el modelado. Tras pasar por la Escuela de Artes y Oficios de Murcia, continuó su formación en las escuelas de Bellas Artes de Valencia y Madrid, donde estudió becada por la Diputación Provincial. También trabajó en el taller del escultor Juan González Moreno y, posteriormente, recibió una beca del Gobierno francés para continuar su formación en París.

La figura humana ocupó un lugar central en su obra, aunque su escultura fue alejándose de la representación convencional. Su lenguaje evolucionó hacia un naturalismo estilizado y, especialmente en algunas de sus obras más personales, hacia formas más expresivas, descarnadas, rotas y fragmentadas. También trabajó la escultura religiosa y exploró otros campos como la escenografía.

En 1964 formó parte del grupo Aunar, junto a José María Párraga, Manuel Avellaneda, Aurelio Pérez Martínez, Francisco y José Toledo Sánchez y José Hernández Cano. El colectivo, de corta trayectoria, planteó una voluntad de renovación y ruptura dentro del panorama artístico murciano de los años sesenta.

Su carrera obtuvo uno de sus principales reconocimientos con el Premio Francisco Salzillo de Escultura de 1971, concedido por la Diputación Provincial de Murcia a su obra Saltando, también conocida como El salto o El salto equilibrista.

Del cuerpo al espacio público

Una parte de su legado permanece también en el paisaje urbano de Murcia. Entre sus obras más conocidas se encuentra Juego de muchachos, realizada en 1982 para el proyecto de museo de escultura al aire libre de los jardines del Malecón. La pieza sufrió daños y fue retirada para su restauración; en 2008 fue recuperada para la ciudad e instalada en el actual jardín de Las Tres Copas, en La Flota.

Séiquer también llevó su obra fuera de la Región. Expuso en distintas ciudades y participó en la Exposición Universal de Sevilla de 1992, dentro del Pabellón de Murcia.

El homenaje a Séiquer será la principal exposición del programa cultural preparado por el Ayuntamiento para la Feria de Septiembre, que repartirá distintas propuestas por espacios municipales.

El Archivo Municipal del Palacio Almudí acogerá hasta el 25 de septiembre De la Feria a la Fiesta. 760 años de historia, un recorrido por la evolución de la celebración murciana a través de documentos, fotografías y materiales históricos. Las Bóvedas del Almudí, por su parte, reunirán trabajos de los artistas emergentes Arturo Ruiz, Sofía Sánchez y Celia Verdú.

La programación se extenderá también a los Molinos del Río, con una exposición dedicada a los carteles históricos del Festival Lemon Pop por su 30 aniversario, y a la sala Glorieta Uno, donde podrá visitarse La mirada naif de Miguel García Vivancos. A estas propuestas se añadirá Nikola Tesla. El genio de la electricidad moderna, instalada en la avenida de la Libertad.

El circuito expositivo incorpora además muestras que ya se encuentran abiertas, como Materia Interior, de Jaume Plensa, y The Flowers of Mars, de Alessandro Sciaraffa, ambas en la Cárcel Vieja; Miguel Valverde. Colección López y Rubio, en el Museo de la Ciudad, y Marte, la conquista de un sueño, en el Museo de la Ciencia y el Agua.

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Pero entre todas ellas, la exposición dedicada a Elisa Séiquer introduce una mirada hacia dentro: hacia una escultora que formó parte de la renovación artística murciana, que llevó su trabajo más allá de la Región y cuya trayectoria quedó truncada demasiado pronto.