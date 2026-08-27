Joaquín Caravaca: el impresor amante del arte

Si quien esto suscribe piensa en Joaquín Caravaca, le viene a la mente la hermosa estampa de una revista Campus —editada por la Universidad de Murcia— que dirigió durante veinte años. El responsable no era otro que Joaquín, que puso gratuitamente los medios de su importante empresa de impresión, Pictografía, para lograr una publicación impensable en una universidad española. Joaquín disfrutaba haciéndola, porque no supo nunca —ni quiso— hacer las cosas de otra manera más vulgar.

Hay personas que no eligen su oficio: el oficio las elige a ellas. En el caso de Joaquín Caravaca, la imprenta no fue solo un trabajo, sino una forma de estar en el mundo. Como si llevara la tinta mezclada con la sangre, su vida se fue componiendo —letra a letra, plancha a plancha— con el mismo gesto paciente con el que un cajista compone una página: con cuidado, con amor y con la certeza de que lo bien hecho perdura.

Joaquín llegó al mundo de la imprenta siendo apenas un adolescente. Tenía trece años cuando, casi por azar, entró por primera vez en un taller y quedó fascinado por aquel acto casi milagroso de crear algo donde antes no había nada. Colocar tipos, componer textos, ver aparecer las palabras como por arte de magia se convirtió para él en un juego vital y apasionado, una vocación insospechada que ya no lo abandonaría nunca. Mientras otros soñaban con escapar de las tardes, él corría hacia la imprenta como quien va al encuentro de un amigo del alma.

Como tantos hombres de su generación, su formación fue fruto del esfuerzo y la curiosidad. Trabajó desde joven, estudió cuando pudo y aprendió siempre. Incluso se atrevió, en tiempos difíciles, a organizar un bachillerato radiofónico, gesto que dice mucho de su carácter: inconformista, generoso y convencido de que el conocimiento debía compartirse. No era un teórico, sino un hacedor, un pragmático. Y lo fue en todo.

Pero si la imprenta fue su oficio, el arte fue su territorio emocional, el lugar donde gozaba. El ‘gusanillo’ de la pintura se lo inoculó un maestro pintor que para él resultaría decisivo, Ortega, pintor y mentor, que no solo le enseñó a mirar, sino a entender el arte como algo vivo. Con él aprendió a pintar, a visitar museos, a emocionarse ante Las Meninas y a comprender que la cultura no es un lujo, sino una necesidad.

Caravaca apostó por las cooperativas cuando nadie lo hacía y entendió el trabajo como una responsabilidad compartida. Creía —y practicaba— la igualdad, incluso cuando eso le costaba en no pocas ocasiones tranquilidad.

Con Pictografía, su proyecto más personal, logró algo poco frecuente: unir excelencia técnica y compromiso cultural. Sus talleres se convirtieron en refugio para pintores, escritores y gentes de la cultura, a quienes trataba no como clientes, sino como compañeros. De allí salieron preciosos catálogos, libros cuidados hasta el último detalle y ediciones facsímiles que hoy son piezas de bibliófilo. Miguel Hernández, Vicente Medina, la Constitución de 1812… los artistas murcianos encontraron en sus manos de impresor a un artista que entendía que imprimir no es solo reproducir, sino también crear.

Sus calendarios culturales, dedicados a distintos pintores de la región, eran cada año un acontecimiento. Doce meses, doce ilustraciones y la voluntad firme de que el arte murciano tuviera la visibilidad que merecía.

La crisis del sector y el empuje de lo digital acabaron cerrando su empresa. Pero no cerraron su legado. Sus ediciones circulan y se valoran. Y, sobre todo, permanece el recuerdo de un hombre apasionado por el arte, coherente y generoso.

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Bien pensado, podría decirse que Joaquín Caravaca imprimió mucho más que papel: imprimió amistad, cultura y dignidad. Y eso, como la buena tinta, es indeleble.