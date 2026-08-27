Carlos Ares lleva su universo musical a Cartagena con ‘La Boca del Lobo’

El músico, compositor y productor coruñés, Carlos Ares, llega este jueves 27 de agosto a Cartagena para presentar su universo sonoro dentro del ciclo Noches de Sal, en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres.

Esta visita a la ciudad portuaria se produce después de varios años de crecimiento como artista en solitario y con un repertorio en el que conviven folk, pop, indie y electrónica. La propuesta del gallego no responde a una única fórmula, ya que parte de una manera muy personal de entender la canción, tanto a nivel compositivo como desde la producción. Como resultado se presenta una apuesta escénica que mezcla la música de raíz orgánica y que incorpora progresivamente nuevos elementos.

El concierto tendrá como referencia su segundo álbum, La Boca del Lobo, publicado en 2025. Un disco reúne once canciones y supone un nuevo capítulo respecto a Peregrino, su primer trabajo, aunque mantiene algunas de las señas de identidad que han acompañado al músico desde el comienzo de su carrera.

‘La Boca del Lobo’, entre la raíz y la experimentación

Entre los temas del álbum aparecen Días de Perros, Páramo, Autóctono, Importante, Mineral, Collar y Un Beso del Sol, esta última junto a la cantautora zaragozana Begut. Son canciones en las que las guitarras y las melodías de raíz conviven con arreglos electrónicos y diferentes capas sonoras, dejando espacio tanto para la canción más desnuda como para momentos de mayor elaboración.

El propio título del álbum apunta hacia una idea que atraviesa buena parte de sus canciones, y no es otra que la necesidad de enfrentarse a aquello que inquieta. El miedo, la incertidumbre, las relaciones personales o las dudas que acompañan al crecimiento aparecen transformados en canciones que no buscan ofrecer respuestas cerradas, sino explorar esos estados desde diferentes perspectivas.

La evolución también se aprecia en la manera de llevar el repertorio al directo. Las canciones de estudio encuentran sobre el escenario nuevos matices y permiten que la voz, las guitarras y la producción electrónica adquieran un peso diferente. El directo es una parte importante de la propuesta de Ares, que ha ido construyendo su identidad tanto en el estudio como a través de sus actuaciones.

Una carrera que empezó detrás de las canciones

Antes de situarse bajo los focos con su propio nombre, Carlos Ares desarrolló buena parte de su actividad en la composición y la producción. Nacido en A Coruña en 1997, comenzó a acercarse a la música desde muy joven y fue ampliando sus recursos hasta convertirse en un artista capaz de asumir distintas partes del proceso creativo.

En 2024 publicó Peregrino, un primer álbum en el que ya aparecía una de las características que después desarrollaría con mayor amplitud: la combinación de influencias gallegas, canción de autor, pop y sonidos contemporáneos. Aquel trabajo, que llegó casi 10 años después de que el artista decidiera apostar por su carrera musical, sirvió para presentar a un músico que prefería construir su propio camino antes que acomodarse dentro de una categoría concreta.

Con su último trabajo, ha ganado tres premios MIN en la edición de 2026

Con La Boca del Lobo llegó una nueva etapa y también una mayor presencia en escenarios y festivales. El crecimiento de público ha acompañado a un proyecto que mantiene todavía una dimensión cercana, pero que empieza a ocupar espacios cada vez mayores dentro del circuito de la música alternativa española.

Una noche junto al puerto de Cartagena

La actuación de Ares se integra en la programación de Noches de Sal, que durante agosto ha llevado al Auditorio Paco Martín del Parque Torres una programación musical diversa. El concierto del gallego tendrá lugar este jueves, antes de las actuaciones de Taylormanía al día siguiente y Miguel Ríos, que cerrará el ciclo el día 29.

El escenario del Parque Torres ofrecerá así el marco para un repertorio que se mueve entre la intimidad de la canción y una producción más expansiva. En 2026, el crecimiento de Ares recibió además el respaldo de los Premios MIN, donde obtuvo tres galardones, entre ellos Mejor Álbum del Año y Mejor Directo. Los reconocimientos reflejan la progresión de un proyecto que ha ido ganando espacio en la nueva escena musical española.

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Cartagena será una nueva parada para La Boca del Lobo y una oportunidad para acercarse al directo de un artista que ha ido creciendo sin renunciar a la búsqueda. Después de recorrer sus primeros años entre la composición, la producción y la interpretación, Carlos Ares llega a Noches de Sal con un repertorio que mira hacia sus raíces sin quedarse en ellas.