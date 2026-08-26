La Sierra del Balumba de Santomera revela nuevos secretos arqueológicos

La historia de la Sierra de Balumba no termina en época ibérica. La campaña arqueológica desarrollada este verano en el yacimiento de Santomera ha permitido identificar nuevas fases de ocupación que amplían la trayectoria conocida del enclave desde el Bronce Final, hacia el 1100 a. C., hasta época andalusí, entre los siglos X y XII. Los hallazgos ayudan a reconstruir una historia mucho más larga de la que hasta ahora podía leerse sobre este cabezo situado sobre el Valle del Segura.

Los trabajos, promovidos por la Asociación Patrimonio Santomera en colaboración con el Ayuntamiento, han continuado las excavaciones realizadas en campañas anteriores en el sector Este del asentamiento. En esta zona ya había aparecido un gran edificio relacionado con actividades productivas y de almacenamiento, y el objetivo de este verano era avanzar en sus límites y conocer mejor las distintas fases por las que pasó la construcción.

La excavación ha permitido distinguir nuevos niveles arqueológicos y completar la secuencia de ocupación del cabezo. Entre los restos más antiguos aparecen evidencias del Bronce Final, mientras que los materiales de época andalusí abren una etapa hasta ahora menos conocida del yacimiento. Entre ellos se han recuperado fragmentos cerámicos que podrían estar relacionados con un puesto de control, una posibilidad coherente con la posición estratégica de Balumba sobre el Valle del Segura.

Un enclave conectado con el Mediterráneo

La etapa ibérica es, sin embargo, la que explica buena parte de la singularidad del yacimiento. Según el director de la excavación, Norman Fernández, Balumba no fue únicamente un lugar de vigilancia, sino un enclave con una función económica y territorial más compleja. El asentamiento fue abandonado a finales del siglo IV a. C., después de haber mantenido conexiones comerciales que dejaron una huella especialmente reveladora en los materiales recuperados.

Entre ellos destacan cerámicas de lujo procedentes de Grecia y otros objetos llegados desde lugares como Egipto, Cartago, Marsella, Ibiza o Cádiz. Una procedencia tan diversa dibuja las conexiones de un poblado situado en el interior, pero integrado en las rutas que comunicaban la costa con otros territorios del sureste peninsular.

La campaña permite así leer Balumba no como un enclave aislado, sino como un punto dentro de una red de intercambios mucho más amplia. Su emplazamiento sobre el valle reforzaba además su capacidad para controlar las comunicaciones entre la costa y el interior.

Arqueología también como escuela

La excavación ha reunido este verano a una quincena de participantes procedentes de distintos puntos de España y del extranjero. El trabajo de campo se completa con tareas de laboratorio, documentación, inventario, fotogrametría y estudio de materiales, de manera que la campaña funciona también como espacio de formación práctica para estudiantes y jóvenes arqueólogos.

El presidente de la Asociación Patrimonio Santomera, Miguel Pallarés, destaca precisamente esa doble dimensión del proyecto: investigar el yacimiento mientras se forman nuevos profesionales. El campo de trabajo convierte durante unas semanas la Sierra de Balumba en un punto de encuentro para personas vinculadas a la arqueología y permite que los avances de cada campaña se incorporen progresivamente al conocimiento del enclave.

Para el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, que ha visitado este miércoles el yacimiento, los resultados de esta campaña permiten conocer con mayor precisión "todo lo que sucedió en este espacio, desde sus orígenes hasta su abandono". El Ayuntamiento mantiene además su intención de mejorar el acceso al entorno mediante nuevos itinerarios peatonales y conexiones que faciliten la llegada de visitantes.

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Los trabajos forman parte del proyecto Santomera Milenaria, centrado en la investigación y difusión del patrimonio arqueológico local. Pero, más allá de su dimensión turística, cada nueva campaña añade una pieza a una historia que se extiende por más de un milenio: desde las primeras ocupaciones del Bronce Final hasta la presencia andalusí, con el periodo ibérico como uno de sus capítulos más destacados.