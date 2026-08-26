La murciana Miriam Garlo anunciará las tres películas españolas que optan a los Oscar

La actriz de Molina de Segura Miriam Garlo tendrá, el próximo 3 de septiembre, el honor de poner nombre a las tres películas que continuarán la carrera española hacia los Oscar 2027. La intérprete, ganadora del Goya a Mejor Actriz Revelación por Sorda, será la encargada de anunciar los títulos preseleccionados por la Academia de Cine para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional.

El anuncio tendrá lugar el próximo jueves a las 10.30 horas en la sede de la Academia de Cine, en Madrid, en un acto en el que Garlo estará acompañada por el presidente de la institución, Fernando Méndez-Leite, y la notaria Eva Fernández Medina.

La elección de Garlo para dar a conocer la terna llega después de un año especialmente significativo para la actriz. Su interpretación protagonista en Sorda le valió el Premio Goya a Mejor Actriz Revelación, convirtiéndola además en la primera actriz sorda en conseguir este galardón.

Ahora, la intérprete murciana se situará en el centro de uno de los momentos destacados del calendario cinematográfico español. Su intervención servirá para conocer qué tres producciones pasan a la segunda fase del proceso de selección de la 99ª edición de los Oscar.

Será el 16 de septiembre cuando la Academia de Cine anuncie cuál de esos tres títulos será finalmente elegido para representar a España en Hollywood. La película seleccionada competirá por una plaza en la categoría de Mejor Película Internacional.

La cita supone así un nuevo capítulo en la trayectoria de Garlo que, tras el reconocimiento obtenido por Sorda, asume ahora un papel institucional dentro de uno de los principales procesos de selección del cine español para los premios de la Academia de Hollywood.

Una carrera en dos votaciones

El procedimiento de selección establece que los miembros de la Academia de Cine votan en una primera fase hasta configurar una terna de tres películas. Posteriormente, los académicos vuelven a votar entre esos tres títulos para elegir la candidatura española que competirá en los Oscar.

El anuncio de este año llega después de que Sirât, de Oliver Laxe, representara a España en la edición anterior de los Oscar, tras imponerse a las otras dos finalistas, Romería, de Carla Simón, y Sorda, la ópera prima de Eva Libertad, hermana de Miriam Garlo. La película del director gallego logró además una doble nominación al Oscar, en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.

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La expectación se concentra ahora en conocer los tres títulos que continuarán la carrera española hacia la 99ª edición de los Oscar, cuya candidatura definitiva se conocerá apenas dos semanas después del anuncio de la terna.