La isla del Fraile vuelve a excavar su pasado romano y medieval

La isla del Fraile, frente a la costa de Águilas, volverá a ser escenario de excavaciones arqueológicas entre la última semana de agosto y la primera de septiembre. Por séptimo año consecutivo, un equipo dirigido por Juan de Dios Hernández García, del Museo Arqueológico de Águilas, y Alejandro Quevedo, del Csic, regresará al islote y a sus aguas para seguir reconstruyendo una historia que atraviesa siglos y culturas.

La campaña de 2026 busca ampliar distintos sectores de excavación y profundizar en las diferentes etapas de ocupación documentadas hasta ahora. La investigación se detendrá especialmente en los niveles más antiguos, fechados en el siglo I a.C., en la etapa tardorromana de los siglos IV y V d.C. y en la necrópolis islámica de los siglos XII y XIII. Tres momentos separados por más de un milenio que permiten observar cómo este pequeño enclave fue incorporándose a distintas redes de poblamiento, intercambio y actividad económica.

De Roma a la etapa islámica

Los trabajos reunirán a más de una docena de estudiantes e investigadores procedentes de universidades y centros nacionales e internacionales. Al proyecto se incorporan participantes del Csic y de las universidades de Murcia, Alicante, Granada, Uned, Complutense y Autónoma de Madrid, además de la Universidad de Oxford.

La investigación no terminará con la campaña de campo. Los materiales recuperados y el estudio de los contextos arqueológicos de la isla seguirán alimentando distintas líneas de trabajo durante los próximos meses. Una de ellas llegará a finales de septiembre al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde se presentará una ponencia sobre los contextos cerámicos de época tardía dentro del congreso Interconnected Pottery Geographies.

La propia isla del Fraile tendrá una presencia destacada en ese encuentro: un conjunto cerámico procedente del yacimiento ha sido elegido para protagonizar la imagen promocional del congreso, una muestra del interés que están despertando los resultados de las investigaciones arqueológicas desarrolladas en Águilas.

Una excavación público privada

El proyecto mantiene también una estructura de financiación que combina el respaldo institucional con el micromecenazgo privado. Además de la aportación del Csic, en 2026 vuelven a colaborar Culmarex (Cooke España) y la Fundación Cajamurcia, mientras que está prevista la incorporación de nuevas entidades a lo largo de la campaña.

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El Ayuntamiento de Águilas, por su parte, participa mediante un acuerdo suscrito con la Universidad de Murcia. Con estos apoyos, la excavación afronta su séptima edición y continúa ampliando el conocimiento sobre un enclave en el que los restos romanos, tardíos e islámicos permiten seguir las huellas de quienes habitaron, utilizaron o atravesaron este pequeño territorio del litoral aguileño.