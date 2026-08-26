La grave enfermedad que cambió la vida de Tim Curry y marcó sus últimos años antes de morir a los 80

La muerte de Tim Curry a los 80 años ha devuelto la atención a los problemas de salud que marcaron la última etapa de su vida. El actor británico, recordado por personajes como Frank-N-Furter en 'The Rocky Horror Picture Show' o Pennywise en 'It', falleció la noche del martes en su domicilio de Los Ángeles, aunque por el momento no se ha comunicado la causa concreta de su muerte.

Según adelantó TMZ, las autoridades acudieron a su vivienda poco antes de la medianoche y no hallaron indicios de que hubiera intervenido ningún acto delictivo. Tampoco hay información que permita relacionar directamente el fallecimiento con el grave accidente cerebrovascular que sufrió en 2012, cuyas secuelas arrastró durante los últimos catorce años de su vida.

El ictus de 2012

La vida de Curry dio un giro en 2012, cuando sufrió un derrame cerebral mientras recibía un masaje. Según contó años después, ni siquiera fue consciente en un primer momento de lo que estaba ocurriendo. Fue el masajista quien advirtió que algo no iba bien y decidió llamar a una ambulancia, pese a que el actor creyó entonces que estaba exagerando.

Aquel episodio abrió una etapa completamente distinta en la vida del actor. Tras ser trasladado al hospital, Curry comenzó una larga recuperación después de que el ictus afectara especialmente al lado izquierdo de su cuerpo, le provocara graves problemas de movilidad y lo obligara desde entonces a desplazarse en silla de ruedas. Además, la rehabilitación se prolongó durante años y también tuvo que trabajar para recuperar el habla.

El actor Tim Curry en una imagen de archivo / ROBYN BECK / AFP

Muchas de aquellas secuelas, sin embargo, nunca desaparecieron por completo. Apenas un año antes de su muerte, Curry habló con franqueza sobre las limitaciones que todavía arrastraba. “Todavía no puedo caminar, por eso estoy en esta silla”, explicó. También reconoció que seguía teniendo problemas en la pierna izquierda y que cantar o bailar continuaban fuera de su alcance.

Las consecuencias del derrame se dejaron sentir también en su carrera, ya que sus apariciones ante las cámaras y sobre los escenarios se redujeron considerablemente. Aun así, Curry nunca llegó a apartarse del todo de la profesión y continuó trabajando, sobre todo con su voz, además de participar de forma puntual en distintos proyectos durante sus últimos años.

Catorce años de secuelas

En 2024 realizó un cameo en la película 'Stream' y siguió participando en actos relacionados con algunos de los títulos más importantes de su carrera. Un año después publicó sus memorias, 'Vagabond', en las que repasó más de cinco décadas de trayectoria y abordó también las consecuencias del derrame cerebral que había sufrido en 2012.

Curry convivió durante 14 años con las secuelas del ictus y, aunque la rehabilitación le permitió recuperar algunas capacidades, los problemas de movilidad nunca desaparecieron por completo. Todavía en 2025, el propio actor reconocía que no podía caminar.

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Pese a ese historial médico, no existe por ahora información que permita relacionar directamente su fallecimiento con el accidente cerebrovascular de 2012. La causa concreta de su muerte no ha sido comunicada oficialmente.